España ya acumula el 72,6% de las muertes en la alta velocidad mundial tras el accidente de Urda

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en el que un AVE de Renfe ha embestido por detrás a un tren de Iryo que estaba detenido, ha dejado al menos 68 muertos, según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En este medio estamos informando de su evolución en directo (aquí se puede seguir la última hora).

La cifra de fallecidos ya supera la del trágico accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de este mismo año, en el que murieron 46 personas. Así, en poco más de nueve meses se han producido dos accidentes mortales en la alta velocidad española, que suman 114 fallecidos, una cifra que todavía puede crecer.

Si por algo destaca la alta velocidad en todo el mundo, y hasta hace poco también en España, es por ser un medio de transporte muy seguro: los accidentes mortales como los ocurridos en España este año son excepcionales. Con Adamuz, España ya superó a China como el país con más muertes en colisiones y descarrilamientos en líneas dedicadas de alta velocidad; con Urda, la distancia se ha disparado.

España, líder mundial en muertes en la alta velocidad

España suma 114 fallecidos, frente a los 41 de China y los 2 de Italia, mientras que otros países con grandes redes, como Japón, Francia o Alemania, no han tenido que lamentar ninguna muerte.

Puede verse en el siguiente gráfico:

Como puede verse, España concentra el 72,6% de todas las muertes registradas en el mundo en líneas construidas exclusivamente para la alta velocidad, es decir, vías nuevas, sin pasos a nivel y con sistemas que frenan el tren de forma automática.

España acumula el 72,6% de las muertes a nivel mundial

El recuento deja fuera los accidentes en vías convencionales, aunque en ellas circularan trenes rápidos. Por eso no se incluyen tragedias como la de Eschede (Alemania, 1998), con 101 muertos, o la de Pamukova (Turquía, 2004), con 41. Tampoco el accidente de Angrois (Santiago de Compostela, 2013), que causó 80 muertos en un tramo de acceso a la ciudad sin la señalización propia de la alta velocidad, ni los ocurridos durante pruebas, como el de Eckwersheim (Francia, 2015).

De esta forma, España ha pasado en el mismo año de no tener ni un sólo muerto en accidentes en líneas construidas exclusivamente para la alta velocidad a concentrar casi tres de cada cuatro muertes registradas en el mundo en este tipo de vías. Lo más trágico es que todavía falta el recuento oficial y definitivo de víctimas de este accidente, por lo que la cifra final podría superar los 68 fallecidos ya confirmados.

De medio muy seguro a dos tragedias en nueve meses

Todo esto contrasta con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha llegado a afirmar que el ferrocarril vive en España "el mejor momento de su historia" y que el tren es en España uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Tras el accidente de Adamuz, aseguró además que la probabilidad de que se repitiera un accidente de esas características era "muy baja. Bajísima". Es cierto que el de Urda no se ha producido en las mismas circunstancias, pero ha dejado todavía más muertos.

En definitiva, España ha pasado de ser un país tan seguro en la alta velocidad como Japón, Francia o Alemania a casi triplicar las muertes de China y concentrar más de siete de cada diez fallecidos en este tipo de accidentes en todo el mundo.