Expertos nacionales e internacionales explorarán estrategias para sostener el crecimiento en un entorno cambiante

¿Qué necesita una economía para seguir creciendo mientras cambian la tecnología, las relaciones geopolíticas y el comercio en todo el mundo? ¿Qué papel desempeñan en el nuevo paradigma económico la inversión, la innovación y la productividad? Estas y otras preguntas reunirán a Ana Botín, Kristalina Georgieva, Carlos Cuerpo y otros líderes internacionales el próximo 3 de noviembre en la XIX Santander Conferencia Internacional de Banca.

La geopolítica tiembla, la tecnología acelera y las reglas económicas cambian. Pero el mundo necesita seguir creciendo. Y debe encontrar nuevos modos de hacerlo. Lograrlo en un contexto tan extraordinariamente complejo como el actual exige nuevas respuestas tanto por parte de las grandes empresas como de los gobiernos y el sistema financiero.

Por eso, la inversión, la innovación y la productividad estarán en el centro de la XIX Santander Conferencia Internacional de Banca, que se celebrará el próximo martes 3 de noviembre en la sede del banco en Boadilla del Monte, Madrid.

La jornada reunirá a representantes de los sectores público y privado para debatir cómo crear las condiciones para un crecimiento duradero y reforzar la capacidad de las economías para afrontar periodos de incertidumbre. La resiliencia económica será uno de los ejes del encuentro. Porque la realidad del mundo hoy exige estar preparado para grandes impactos inesperados y, al mismo tiempo, poder mantener el impulso de la actividad económica a largo plazo.

Entre los participantes en la conferencia estarán Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, y Héctor Grisi, consejero delegado del Grupo; José Antonio Kast, presidente de Chile; Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional; Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España; y José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España.

También asistirán María Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros y de la Unión de Ahorros e Inversiones; Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales; Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF; Nikhil Rathi, consejero delegado de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido; Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich; y sir Patrick Sanders, exjefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, entre otros ponentes.

La agenda completa del evento está disponible aquí.

La diversidad y altura de perfiles refleja el alcance de las cuestiones que aborda la conferencia. Las decisiones de política económica, la regulación financiera, la actividad empresarial y los cambios tecnológicos están hoy estrechamente conectados e influyen en la disponibilidad de financiación, en la capacidad de innovar y en la productividad. Por eso, el encuentro auspiciado por Santander pretende ofrecer un espacio para poner en común distintas perspectivas sobre cómo abordar esos retos y sostener el crecimiento futuro.

Desde 2008, la Conferencia Internacional de Banca convoca a líderes internacionales para analizar las tendencias que transforman la economía y las finanzas, junto con asuntos de tecnología y sostenibilidad. En sus ediciones anteriores se han examinado, entre otros temas, los caminos para alcanzar las cero emisiones netas, el reajuste de la regulación de los servicios financieros o el papel de los nuevos competidores tecnológicos en los pagos. Cada año, el foro ha servido para debatir los efectos de los cambios económicos, sociales y políticos y plantear posibles respuestas.

El formato también ha evolucionado. Las primeras ediciones se celebraron a puerta cerrada; desde 2019, la conferencia está abierta al público. La jornada del 3 de noviembre podrá seguirse tanto de forma presencial como online, y está dirigida a representantes del sector financiero, reguladores, responsables públicos y académicos, además de profesionales de otros ámbitos, analistas, periodistas y estudiantes. La sesión se desarrollará de 9:00 a 16:00 horas (CET).