Fluidra alcanza un beneficio neto ajustado de 221 millones, un 6% más

Fluidra, compañía especializada en equipamiento y soluciones conectadas del sector de la piscina y el wellness, ha registrado en los nueve primeros meses de 2026 un beneficio neto ajustado de 221 millones de euros, un incremento del 6% a tipo de cambio constante, mientras que el beneficio por acción ajustado aumentó hasta 1,15 euros por acción. Por su parte, las ventas en los nueve primeros meses alcanzaron los 1.780 millones de euros, un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior a tipo de cambio constante, con una contribución positiva de los volúmenes y una mayor aportación de los precios respecto al trimestre anterior.

Esta evolución estuvo impulsada por la resiliencia de la demanda de aftermarket, que compensó con creces la debilidad de la nueva construcción. Todas las regiones registraron crecimiento en el acumulado del año a tipo de cambio y perímetro constantes, con un aumento de las ventas del 4,2% en Europa, del 3,5% en Norteamérica y del 1,5% en el Resto del Mundo.

El Ebitda ajustado alcanzó los 428 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 6% más a tipo de cambio constante, con un margen del 24,1%, frente al 23,9% del mismo periodo del año anterior. El control riguroso de los costes, las medidas adicionales de precios y los 23 millones de euros de ahorro derivados del plan de eficiencia compensaron el aumento de la inflación, el incremento de los aranceles y los efectos de mix.

La deuda neta se situó en 1.145 millones de euros y la ratio de deuda neta sobre Ebitda fue de 2,2x, manteniéndose prácticamente estable respecto al año anterior tras la finalización del programa de recompra de acciones de 40 millones de euros, la formalización del contrato de arrendamiento de Tánger y cierto impacto de los tipos de cambio.

Por sexto año consecutivo, Fluidra ha recibido el reconocimiento de los principales distribuidores de EEUU, incluido el premio '2026 Growth in Partnership Award', otorgado por su mayor cliente, reflejo de su sólida relación con los profesionales del sector de la piscina. Según la compañía, "este reconocimiento pone de relieve la cartera diferenciada de productos" de la empresa, "su ecosistema digital conectado, sus programas de fidelización dirigidos a profesionales y su inversión en servicio y formación, incluidos sus cinco centros Fluidra Pro Academy en Estados Unidos".

"Todas estas capacidades ayudan a los profesionales a hacer crecer sus negocios y ofrecer una mejor experiencia a los propietarios de piscinas". Además, Fluidra señaló que continúa avanzando en su estrategia digital con Infinity, un nuevo sistema operativo inteligente para piscinas que conecta productos, datos y servicios para mejorar la experiencia de los profesionales del sector y los propietarios de piscinas.

La plataforma servirá de base para una serie de innovaciones que se lanzarán a lo largo de 2026 y 2027, dirigidas tanto al mercado de nueva construcción como al de aftermarket, reforzando la diferenciación competitiva de Fluidra.

Perspectivas

Fluidra indicó que confía en cumplir sus previsiones para el año y estrecha el rango previsto, sobre la base de los resultados acumulados del año y la evolución actual del negocio.

Espera un crecimiento de ventas para el conjunto de 2026 a tipo de cambio constante entre el 3,5% y el 5,5%. La compañía prevé ahora un margen de Ebitda ajustado de entre el 23,3% y el 23,5% y un crecimiento del beneficio por acción ajustado de entre el 5% y el 9%. Explicó que la demanda de aftermarket sigue mostrando resiliencia, respaldada por las ganancias de cuota de mercado, mientras que la actividad de construcción de nuevas piscinas y de renovación sigue siendo débil en algunos de los principales mercados de Fluidra.

Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, ha señalado que han alcanzado "unos resultados sólidos y consistentes en los nueve primeros meses del año, a pesar de un entorno macroeconómico débil y volátil. Seguimos ganando cuota de mercado, gracias a la resiliencia del aftermarket y la sólida ejecución de nuestros equipos. Más allá de estos resultados, vemos importantes oportunidades de futuro". "La evolución del sector de la piscina estará marcada por la innovación, la sostenibilidad y las soluciones conectadas que hagan que las piscinas sean más eficientes, accesibles y agradables. Nuestro compromiso es liderar esta transformación y generar valor duradero para nuestros clientes y accionistas, y para la sociedad", ha añadido.