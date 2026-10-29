Indignación sindical con Puente por los audios filtrados a 'El País', la SER y 'elDiario': "Es infame"

La filtración a última hora de este martes de algunos audios del momento del accidente de Urda para tratar de sustentar la tesis de que lo que ocurrió fue debido a un fallo humano (a "una persona", en palabras de Óscar Puente) sigue suscitando reacciones de indignación. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado de que no van a permitir que se deje a los trabajadores "a los pies de los caballos".

El portavoz de CSIF, Pedro Poves, ha asegurado que las plantillas de Renfe y Adif se encuentran desoladas y "desmoralizadas" tras la tragedia: "Ningún trabajadorr ha dormido esta noche". También se ha sumado a las múltiples críticas al Ejecutivo por la filtración de audios fragmentados de los minutos del accidente en el centro de control de Adif, algo que ha calificado de "infamia".

Ha recordado que desde CSIF exigen la dimisión de Óscar Puente, que "debería haber dimitido motu proprio". "Es increíble que en un país de primer mundo haya cien fallecidos en nueve meses". También ha cargado contra el señalamiento del operador: "Cuando hay una vía de agua el capitán del barco debe proteger a sus marineros, no arrojarlos por la borda".

Los trabajadores, ha apuntado, "se sienten señalados, abandonados y agraviados" por unos audios filtrados que pretenden "echar la culpa como chivo expiatorio a un mero operador" "Esa filtración es absolutamente infame", ha señalado.

Sobre lo ocurrido, ha destacado que en su opinión se trata de "un fallo sistemático no en la seguridad sino en la prestación del servicio". "Si hay fallos en la seguridad porque se están cambiando las balizas y en lugar de tomar las máximas precauciones se toman las mínimas precauciones, ¿qué puede salir mal?". "Es que todo esta mal gestionado desde arriba: habrá un error humano, pero no es del operario de control" sino de "los que dirigen la red ferroviaria de este país". Cabe recordar que uno de los protagonistas de los audios, el maquinista del AVE, falleció en el siniestro.

Por su parte, Vicente Almenar, maquinista y responsable de conducción del sector ferroviario de UGT, ha denunciado sobre los audios filtrados que "antes de tener la película completa de los hechos" se ha pedido a la opinión pública que se valore la situación "a partir de unos trailers". Algo que, a su juicio, es "un desvío de atención" y un intento de "no focalizar el problema por el que se ha producido este error humano", algo que ocurre en todas las actividades laborales.

En esNoticia, ha pedido averiguar cómo se ha roto ese eslabón de la cadena de seguridad. Sobre la situación de la infraestructura, ha denunciado cómo en la red se están "parcheando" los problemas y se ha referido al sistema que falló, el LZB, que se puso en funcionamiento en 1992 y "estamos en 2026".

"Las unidades son ahora mucho más modernas", ha señalado Almenar en alusión a los trenes, relatando cómo se producen "fallos de transmisiones". "Si tengo un error de transmisión en mi tren" que hace que "no pueda reanudar la marcha, ¿por qué se está produciendo?", ha reflexionado Almenar, para quien "se están minimizando los riesgos" al tratar de centrarse en el error humano. "Es que no sabemos cómo estaba su pantalla", ha dicho el operador en alusión a si se veía el tren parado en el centro de control, lamentando la "desinformación" en las últimas horas.