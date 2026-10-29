Gobernar la ruina, objetivo político

No se escandalicen porque es un sistema que viene practicándose ya desde 2018 en que Pedro Sánchez se hizo cargo de la presidencia del Gobierno. Son dos instituciones las que han hablado de ello, con detrimento para los llamados logros, a los que el Gobierno suele hacer mención; nos referimos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco de España.

El problema se le plantea al ciudadano corriente, cuando contrapone los plácemes del Gobierno español con las realidades de la economía española, muy distantes de aquellos plácemes. Aunque poco podíamos esperar cuando el método del Gobierno es la demagogia y el populismo, para conseguir levantamientos, acampadas, incumplimientos… en la búsqueda de votos.

Tenemos entendido que nuestro crecimiento económico es notable, aunque en ocasiones el sentido común puede ser engañoso; como suele decirse, el sentido común es el menos común de todos los sentidos.

Hasta el más lerdo sabe que perder productividad y, simultáneamente, aumentar el coste del trabajo por unidad de tiempo, tiene un final desastroso. Así, los datos no excusan a los sordos ni a los mudos de hablar del problema para que los que tengan poder para encontrar una solución no permanezcan como si estas cosas no les afectaran. La cuestión ha llegado a unos límites verdaderamente graves.

En el curso del mandato presidencial de Sánchez, es decir, 2018-2027, según datos del FMI, la productividad, en los nueve años pasados, añadiendo la previsión para el próximo, ha disminuido una media anual del 0,1%, cuando, y de aquí la gravedad del problema, los costes laborales en los mismos años han crecido una media anual del 3,1%.

En ese crecimiento de los costes laborales no hay que buscar enemigos externos para responsabilizarles del hecho, pues, ¡oh casualidad!, en el mismo período, los salarios por hora crecieron en una media anual del 3,1%. ¿Quizás es mejor no saberlo? En esto hay opiniones.

Ante estos datos, hay quien pensará que es que los españoles somos así, pretendiendo aumentar salarios, aunque disminuya la productividad. Pero esa presunción de que los españoles somos así no se confirma por los datos históricos.

De hecho, en los diez años anteriores al Gobierno de Sánchez, es decir, de 2008 a 2017, la productividad creció en España una media anual del 3,2%, mientras que los costes laborales disminuyeron un 0,6 por año, cuando los salarios por hora trabajada aumentaron una media del 2,6% anual.

Un organismo tan poco sospechoso en la materia como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha afirmado por su parte lo que es inamovible: "Un crecimiento de salarios sistemáticamente superior al crecimiento de la productividad laboral es insostenible (...) El objetivo es que los salarios y la productividad crezcan al mismo ritmo".

Este principio es, como hemos dicho, irrefutable y así se ha dado a conocer, entre otros, por el Banco de España y por la Comisión Europea, con algunos medios de comunicación españoles que, honestamente, se han hecho eco de ello. Otros lo han silenciado; un silencio que penaliza a los trabajadores, a quienes dicen proteger, en el futuro que se les confía.