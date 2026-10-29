La exministra Fátima Báñez fallece en el accidente ferroviario de Urda

La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha perdido la vida en el gravísimo accidente de tren en Urda, en Toledo, tras colisionar un AVE contra un Iryo que estaba detenido en la vía, en el punto kilométrico 118. Ambos trenes cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

En uno de estos trenes viajaba Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Así, lo ha confirmó ayer la patronal CEOE en su cuenta de la red social X, que aseguraba que Báñez estaba desaparecida.

Lamentablemente, este jueves, la patronal ha confirmado su fallecimiento. Precisamente, Báñez era desde julio de 2020 presidenta de la Fundación CEOE, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima pic.twitter.com/qAelgvyC8H — CEOE (@CEOE_ES) October 29, 2026

"Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima" señaló la CEOE. Así las cosas, fuentes de CEOE confirmaron a Libertad Digital que la exministra se dirigía a Sevilla "por un tema de trabajo".

Responsable de la reforma laboral de 2012

Nacida en Huelva en 1967, Báñez se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, en 1992. En el año 2019 dejó la política con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera en Rovi e Iberdrola.

Durante su carrera política fue la artífice de las dos grandes reformas estructurales que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy: la reforma laboral de 2012 y la reforma de las pensiones de 2013. En consecuencia, gracias a la iniciativa emprendida en materia laboral, la exministra dejó el cargo con cinco récords históricos.

Concretamente, la reforma de Báñez logró que el empleo alcanzar un ritmo récord de creación de empleo. Del mismo modo, cuando la exministra dejó la política, se registraba también un nuevo récord en términos de contratación indefinida.

Asimismo, esta reforma laboral también consiguió que el crecimiento del PIB se tradujera en creación de empleo. Por otra parte, la reforma de la que fue responsable Báñez logró convertir a España en el país europeo que más redujo las diferencias salariales entre hombres y mujeres.