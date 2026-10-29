Lagarde abandona el BCE antes de tiempo tras siete años marcados por el golpe de la inflación a los europeos

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, ocho meses antes de que expire su mandato. Su salida abre la batalla por la sucesión al frente de una institución que ha recurrido a compras masivas de deuda y tipos de interés ultrabajos para sostener la economía, con el consiguiente efecto en la inflación del Viejo Continente y el empobrecimiento sistemático de los ciudadanos europeos.

Christine Lagarde ha confirmado este jueves su marcha. La decisión llega después de meses de especulaciones sobre su futuro y en un momento especialmente delicado para la economía europea, marcada por las tensiones inflacionistas, el elevado endeudamiento público y las dificultades de crecimiento de los diferentes países.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Su salida pone fin a una etapa iniciada en noviembre de 2019 en la que el BCE ha tenido que afrontar la pandemia, la crisis energética y el repunte de los precios. Pero también deja sobre la mesa el balance de una política monetaria que durante años mantuvo el precio del dinero en niveles extraordinariamente bajos y recurrió a la expansión de su balance para sostener la financiación de los Estados y evitar una crisis de deuda.

Así, ese intervencionismo monetario ha contribuido a distorsionar las señales de precios, abaratar artificialmente el endeudamiento y penalizar durante años a los ahorradores. A esta expansión monetaria se le han sumado los problemas de suministro por la pandemia y el encarecimiento de la energía, un cóctel perfecto para la escalada de los precios.

Lagarde llegó al BCE tras la etapa de Mario Draghi, marcada por el célebre "whatever it takes" y las compras de activos para contener las primas de riesgo y preservar el euro. Durante su presidencia, la pandemia llevó a la institución a desplegar nuevos programas de estímulo de emergencia.

La posterior escalada de la inflación obligó al BCE a cambiar radicalmente de rumbo en 2022 y subir los tipos de interés. El giro encareció la financiación de familias y empresas, mientras los gobiernos altamente endeudados tuvieron que afrontar mayores costes de refinanciación. Sin embargo, en 2024, el BCE volvió a bajar los tipos sin tener controlada la inflación.

La marcha de Lagarde abre ahora una disputa por el control de una de las instituciones económicas más importantes de Europa. Su sustituto deberá decidir cómo equilibrar la estabilidad de precios, el crecimiento económico y las presiones políticas para mantener unas condiciones de financiación favorables a los Estados.

Entre los principales aspirantes figura el español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), que se ha situado entre los favoritos en las quinielas para ocupar la presidencia del BCE.

La salida anticipada también se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la propia institución y de otros puestos de su cúpula. El BCE tendrá que gestionar el relevo sin comprometer la continuidad de su política monetaria.