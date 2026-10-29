Nuevo récord en el precio del gasóleo agrícola: estas son las CCAA más baratas

El gasóleo agrícola ha alcanzado un nuevo récord en España, con un precio medio de 1,574 euros por litro, un 63,1% más que antes del estallido de la guerra en Irán. Y la subida no da tregua: en apenas una semana, el combustible se ha encarecido otro 1,61%, según los datos del último informe semanal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido este martes.

La factura preocupa al campo, que necesita gasóleo para arar, sembrar, cosechar y transportar sus productos. Y cada euro adicional que se destina al combustible amenaza con seguir disparando el precio de los alimentos en la cesta de la compra para los ya castigados consumidores.

El último precio registrado por el MAPA —26 de octubre, 1,549 €/l, incluidos impuestos— oscila entre los 1,687 euros/litro que de media se paga en las gasolineras convencionales y los 1,546 euros/litro que alcanzaba en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.

Y el gasóleo B de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 26 de octubre a 1,310 euros/litro, lo que supone un repunte semanal del 3,06 % y un valor un 87,94 % más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán —23 de febrero: 0,697 euros/litro—.

Las comunidades autónomas más caras

Las diferencias territoriales son considerables. En las gasolineras convencionales, Baleares encabeza los precios del gasóleo agrícola, con 1,879 euros por litro, seguida de Guipúzcoa (1,865 euros), Vizcaya (1,835), Lugo (1,829) y Madrid (1,821). En el extremo contrario se encuentra Cuenca, donde el litro cuesta 1,604 euros, seguida de Lérida, Palencia y Tarragona, con 1,657 euros en los tres casos. La diferencia entre Baleares y Cuenca alcanza los 27,5 céntimos por litro.

Precio de gasóleo agrícola en gasolineras de venta a cooperativas.

Precio de gasóleo agrícola en gasolineras convencionales.

En Castilla y León, los precios también varían entre provincias: Ávila registra 1,730 euros por litro; Valladolid, 1,741; Burgos, 1,675; y Zamora, 1,673. En Andalucía, Jaén alcanza los 1,752 euros, frente a los 1,682 de Granada.

El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre las ayudas extraordinarias para sufragar el gasóleo agrícola. La compensación puede alcanzar los 20 céntimos por litro, pero el encarecimiento acumulado desde antes de la guerra supera ya los 60 céntimos.

La diferencia es considerable. Aunque las ayudas alivian parte de la factura, no eliminan el impacto de la escalada energética. Y el problema no termina en el depósito: fertilizantes, electricidad y otros insumos también pesan sobre las cuentas de las explotaciones.