¿Puede la policía echar a un okupa si presenta un ticket de comida? Qué dice la ley sobre el delito y la vivienda

La llamada técnica de la pizza consiste en que el okupa enseña a la policía un ticket de comida a domicilio para aparentar que lleva días en la vivienda. Fue el tema de la sección A contracorriente de La Trinchera de Llamas, en esRadio. Manuel Llamas y Sandra León lo trataron con dos invitados. Una fue Laura García, portavoz de JUPOL. El otro, Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

El asunto saltó a la actualidad días antes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prometía que en los primeros cien días de gobierno aprobaría una ley antiocupación y aseguró que "si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años". Según contó León, la frase provocó una oleada de bromas en redes sociales.

Cómo funciona el truco del ticket

Laura García describió el procedimiento. Los okupas "eligen la casa que van a ocupar y días antes piden la comida a domicilio, la recogen en el acceso, en la calle". Cuando entran de verdad y los agentes acuden al aviso, "ellos presentan los tickets de comida de días anteriores alegando que ya llevan viviendo ahí varios días o incluso semanas".

La portavoz de JUPOL situó el origen del método en Cataluña. "Aproximadamente en el año 2024 se comenzó a detectar en Barcelona que una de las técnicas que utilizaban los okupas era comprar comida a domicilio y guardar los tickets", explicó. Más tarde, según García, "esta técnica […] se veía también en ciudades como Madrid". En la mayoría de los casos, añadió, "se utilizaban propiedades de bancos, de promotoras que no habían llegado a poner a la venta las casas, en edificios abandonados".

Por qué un papel frena a los agentes

La clave está en el momento en que llega la policía. Sandra León lo resumió así: para actuar al instante, sin abrir una investigación ni ir a juicio, "los agentes tienen que pillar a los okupas cometiendo un delito flagrante". El ticket con fecha de días atrás siembra la duda de si los ocupantes acaban de llegar. Por tanto, la policía, que desgraciadamente pues en este país no está respaldada como debería, no les detiene ni les puede echar, afirmó la subdirectora de La Noche de Cuesta.

Ricardo Bravo lo formuló en términos parecidos. "La ley dice que solo se puede echar a los okupas cuando les pillas en el momento cometiendo el delito flagrante", señaló.

La otra pieza es la morada, el concepto que los okupas buscan acreditar. García lo explicó desde el punto de vista policial: "Como los policías apenas tenemos herramientas legales para trabajar en estos casos y hay mucha inseguridad jurídica, se buscan cualquier forma de justificar que esa es su morada". Bravo describió la consecuencia práctica. Una vez establecido ese hogar, los agentes "no pueden entrar a su morada si no es con una orden judicial".

Del cocido a las camas deshechas

El ticket es solo uno de los indicios que pueden frenar un desalojo inmediato. Bravo enumeró otros que, según dijo, la plataforma ha encontrado. "Si tú tienes muestras que te hacen pensar que están cocinando un cocido, por ejemplo, que también nos lo hemos encontrado, o que las camas están deshechas o que tienen táperes de comida cocinada que pudiera parecer de otros días, la policía no puede echarles por miedo a que luego a ellos les caiga la represalia".

En ese escenario, según el portavoz, "lo que hacen es judicializarlo". Bravo cifró la duración de ese proceso en "de media en España dos años", un plazo que dio sin citar fuente.

El portavoz aseguró además que estas tácticas circulan por escrito. "Hay manuales de ocupación donde te dan técnicas para demostrar esa habitabilidad", explicó. Según Bravo, "te dan las claves de cómo intervenir en caso de que te detecte un vecino, en caso de que aparezca la policía, en caso de que llame pues el de la luz". Y añadió que esos manuales "son públicos y aparecen en la red".

Dos casos: Badalona y Colmenar Viejo

En el programa se citaron dos casos con desenlaces opuestos. El primero lo contó el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "Gracias a que los vecinos avisaron a la policía local, pudimos actuar de manera urgente", explicó. Durante la intervención, "vemos que llega el repartidor de Glovo con la comida a domicilio y con el ticket". Según León, aquel caso terminó bien porque fueron muy chapuceros y pidieron la comida rápida, en este caso era un McDonald's, en el mismo momento.

El segundo es el de Hortensia, una señora de 97 años de Colmenar Viejo a la que le ocuparon su casa mediante esta técnica, un caso que publicó Libertad Digital. Bravo relató que "era una señora que estaba en una residencia y tenía esta única vivienda". "La familia iba todos los días a alimentar a los gatos y le avisaron los vecinos de que había luces dentro de la casa", recordó.

Lo que ocurrió después ilustra el mecanismo. "Cuando se personó la Guardia Civil, efectivamente les presentaron un ticket de pizza con varios días de antelación y, por supuesto, la Guardia Civil no pudo intervenir porque denotaron muestras de posible habitabilidad", explicó Bravo. Y añadió: "Y cuando tú demuestras esto, ya no puedes echar a nadie". Según León, la familia durante meses vivió una auténtica pesadilla, llegando a tener que pagar además todos los suministros.

Qué ocurre en esa primera fase

Los dos casos coinciden en el aviso de los vecinos. Lo que cambió el desenlace fue lo que los agentes encontraron al llegar. Bravo insistió en que el ticket opera antes de que intervenga ningún tribunal. Tras el debate, recordó, "han salido jueces en medios de comunicación hablando de que eso no lo han visto nunca, han salido fiscales".

El portavoz lo atribuyó a un error de planteamiento: "Es que ni siquiera hay juez cuando pasa lo del ticket de Telepizza, porque ni siquiera ha llegado la policía. Por lo tanto, es una fase muy inicial. Y lo que están haciendo es tergiversar el discurso para intentar llevarlo a un terreno donde parece que ellos pueden ganar".