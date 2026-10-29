¿Qué es el Kit Digital y cómo funciona? Guía clara para autónomos ante una posible nueva convocatoria

El Kit Digital es un programa de ayudas del Gobierno para que autónomos y pequeñas empresas contraten soluciones de digitalización sin pagarlas de su bolsillo. No se recibe dinero en la cuenta: se concede un bono digital, con un importe fijo según el tamaño del negocio, que se gasta con empresas autorizadas llamadas agentes digitalizadores.

Está financiado con fondos europeos Next Generation EU, lo gestiona Red.es y cuenta con un presupuesto total de 3.067 millones de euros. Desde 2022 ha llegado a cientos de miles de negocios en todo el país.

Cómo funciona el bono, paso a paso

El mecanismo tiene tres actores: el beneficiario (el autónomo o la empresa), Red.es, que concede la ayuda, y el agente digitalizador, que presta el servicio y cobra directamente de la Administración.

En la práctica, el recorrido en la última convocatoria fue este:

El negocio se registra en la plataforma Acelera pyme y completa un test de diagnóstico digital. Solicita la ayuda en la sede electrónica de Red.es, por sí mismo o a través de un agente que actúa como representante. Si cumple los requisitos y queda presupuesto, recibe el bono. Firma con un agente digitalizador uno o varios acuerdos para usarlo en las soluciones que elija. El agente implanta la solución, la mantiene durante 12 meses y justifica el gasto ante Red.es.

El beneficiario no adelanta el importe del servicio. Lo que sí debe tener en cuenta es el IVA, que la ayuda no cubre.

Qué se puede conseguir con el Kit Digital

El bono se gasta en un catálogo cerrado de soluciones: página web, tienda online, gestión de redes sociales, programas de facturación o de gestión de clientes, ciberseguridad, oficina virtual y otras. Para los negocios más pequeños, el catálogo incluye además el llamado puesto de trabajo seguro, que es un ordenador portátil o de sobremesa con monitor.

Por eso campañas como Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, combinaron en 2025 un ordenador con una web profesional. Entregaron 3.500 equipos.

Cuánto dinero da

Depende del número de empleados. En la última convocatoria, los autónomos y empresas de menos de tres trabajadores podían recibir 3.000 euros. Las pequeñas empresas de 10 a 49 empleados, 12.000 euros, y las medianas, hasta 29.000.

¿Se puede pedir ahora? No. Las convocatorias para autónomos y microempresas cerraron el 31 de octubre de 2025 y no se ha abierto otra. Pero el programa no ha terminado: una orden publicada en el BOE en enero de 2026 lo mantiene vigente hasta agotar sus fondos, obliga a reinvertir el dinero que no se haya gastado y deja expresamente abierta la puerta a nuevas convocatorias.

Nadie sabe todavía si habrá un nuevo plazo para autónomos ni cuándo. Lo que sí enseñó la edición anterior es que las ayudas se reparten por orden de llegada, así que quien tenga los requisitos revisados y los papeles listos parte con ventaja.

Cómo prepararse

Para eso existe la preinscripción de Ordenador Libertad. Es gratuita, no es una solicitud de subvención y no garantiza nada. El equipo de ZetaPlus revisa si cumplirías los requisitos con las condiciones de la última convocatoria y, si se abre un plazo, contacta a los preinscritos por orden de registro. Preinscripción gratuita y sin compromiso en ordenadorlibertad.es