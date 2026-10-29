¿Qué hay que hacer para ser controlador ferroviario de Renfe? Requisitos, exámenes y formación

La normativa ferroviaria establece los requisitos para obtener la habilitación de responsable de circulación, mientras que Renfe y ALSA ofrecen formación para acceder a distintas profesiones del sector. Trabajar en el control del tráfico ferroviario requiere formación especializada, conocimientos de seguridad y el cumplimiento de una serie de requisitos oficiales.

La información publicada por Renfe y ALSA permite conocer las opciones formativas disponibles en el sector ferroviario. No obstante, es fundamental distinguir entre ser maquinista y trabajar como responsable de circulación, ya que se trata de perfiles diferentes y cada uno cuenta con sus propios requisitos.

¿Qué hay que estudiar para ser controlador ferroviario?

La normativa estatal regula las habilitaciones necesarias para ejercer funciones relacionadas con la seguridad en la circulación. La Orden FOM/2872/2010 distingue entre el responsable de circulación y el auxiliar de circulación. El responsable de circulación puede dirigir el movimiento de trenes y maniobras en una estación o en un conjunto de estaciones con un sistema de control de tráfico centralizado.

El auxiliar, por su parte, realiza determinadas tareas complementarias bajo las órdenes del responsable. Para obtener la habilitación de responsable de circulación, la normativa contempla formación en las siguientes materias:

Reglamentación ferroviaria y manuales de circulación.

Técnicas de control y sistemas de gestión del tráfico ferroviario.

Sistemas de señalización y comunicaciones.

Procedimientos de seguridad en la circulación.

Prevención de riesgos laborales.

La formación debe impartirse en un centro homologado y las pruebas teóricas y prácticas deben acreditar que el aspirante cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

¿Qué requisitos se exigen para acceder a la formación?

Según el artículo 8 de la Orden FOM/2872/2010, para acceder a la formación de responsable de circulación es necesario tener al menos 18 años, disponer del título de Bachillerato o de Técnico de Formación Profesional —o una titulación equivalente a efectos laborales— y acreditar la aptitud psicofísica exigida.

La normativa contempla una vía alternativa de acceso a esta habilitación para quienes acrediten al menos cuatro años de experiencia profesional como auxiliares de circulación. También puede ser necesario acreditar un conocimiento suficiente del castellano cuando no sea la lengua materna del aspirante. Estos requisitos corresponden a la habilitación ferroviaria.

¿Cómo son los exámenes para trabajar en circulación ferroviaria?

La obtención de la habilitación exige superar pruebas teóricas y prácticas, además de contar con el certificado de aptitud psicofísica correspondiente. El contenido de las evaluaciones depende del programa formativo autorizado. Por eso, no existe una única prueba de acceso aplicable a todos los puestos ferroviarios ni debe confundirse el examen para conseguir una habilitación con un proceso selectivo de contratación de Renfe.

La preparación debe centrarse especialmente en la normativa, la señalización, las comunicaciones y los procedimientos que permiten mantener la seguridad de la circulación.

Renfe y ALSA: dos opciones de formación ferroviaria

Tanto Renfe como ALSA cuentan con información oficial sobre formación para trabajar en el sector, aunque es importante comprobar qué habilitación ofrece cada curso. Renfe: su Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones ofrece un programa para obtener conjuntamente la licencia de maquinista y el diploma que acredita los conocimientos generales necesarios para conseguir la certificación. Según la información publicada por la compañía, el curso tiene 1.150 horas de duración, distribuidas en aproximadamente diez meses, con 650 horas teóricas y 500 prácticas.

El precio publicado es de 21.200 euros, revisable según la convocatoria. Para esta formación se exige tener 20 años antes de finalizar el curso, contar con Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio —o una titulación equivalente— y obtener el certificado médico de aptitud psicofísica correspondiente. ALSA: a través de ALSA Rail, la compañía informa de su oferta de formación homologada para personal ferroviario. Su catálogo distingue distintas especialidades, entre ellas conducción, infraestructura y operaciones del tren.

Esta información resulta útil para conocer las alternativas de formación disponibles, aunque es necesario verificar si un curso concreto habilita para ejercer como responsable de circulación. Ninguno de estos programas de maquinista debe presentarse como un curso específico para controlador ferroviario sin comprobar previamente su alcance.

Una profesión con requisitos específicos

El control de la circulación ferroviaria es una actividad vinculada directamente a la seguridad del transporte. Por ello, antes de matricularse en un curso o preparar una convocatoria, conviene identificar el puesto exacto, comprobar la habilitación necesaria y revisar las condiciones oficiales vigentes. La clave para quienes quieren trabajar en Renfe es diferenciar entre la formación para conducir trenes y la preparación requerida para gestionar su circulación: son actividades relacionadas, pero no equivalentes.

Regular y supervisar el tráfico de trenes

Una de las funciones principales del responsable de circulación es dirigir la circulación ferroviaria dentro del ámbito para el que está habilitado. Esta labor exige aplicar la normativa vigente y los procedimientos establecidos para garantizar que los movimientos de los trenes se desarrollen de forma segura. La gestión de la circulación puede implicar la coordinación de movimientos en estaciones y en sistemas de control centralizado, de acuerdo con las competencias asignadas a cada puesto.

Garantizar la seguridad ferroviaria

La seguridad constituye una responsabilidad esencial de los profesionales que intervienen en la circulación. Para ello, deben conocer y aplicar los reglamentos ferroviarios, los manuales de circulación y los procedimientos operativos correspondientes. La normativa también exige formación sobre los sistemas de señalización y comunicaciones, así como sobre prevención de riesgos laborales. Estos conocimientos son fundamentales para desempeñar las funciones del puesto conforme a las condiciones de seguridad establecidas.

Coordinar maniobras y operaciones en estaciones

El responsable de circulación dirige los movimientos y las maniobras que se desarrollan dentro de su ámbito de actuación. Su habilitación incluye, además, las funciones que corresponden al auxiliar de circulación. Este último puede realizar, siguiendo las órdenes del responsable, tareas como accionar agujas ferroviarias y barreras de pasos a nivel, intervenir en maniobras y ejecutar otras operaciones complementarias en terminales y estaciones. Por tanto, ambos perfiles participan en la seguridad de las operaciones ferroviarias, aunque su grado de responsabilidad y sus facultades no son iguales.

Utilizar sistemas de señalización y comunicaciones

El personal de circulación debe conocer los sistemas técnicos que permiten gestionar el tráfico ferroviario. La formación oficial contempla tanto los sistemas de señalización y comunicaciones como las técnicas de control y los sistemas integrados de gestión del tráfico. Estos conocimientos permiten aplicar los procedimientos correspondientes a cada operación y mantener una comunicación adecuada dentro del sistema ferroviario.

Aplicar los procedimientos ante incidencias

El trabajo requiere conocer los reglamentos y procedimientos que se deben seguir para preservar la seguridad de la circulación. La actuación concreta ante una incidencia dependerá de su naturaleza, del ámbito de responsabilidad del profesional y de las instrucciones establecidas por la normativa y los procedimientos operativos. No existe una única respuesta aplicable a todas las situaciones.