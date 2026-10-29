Sánchez concedió 247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para mejoras en trenes y tranvías

Mientras España registra en este 2026 dos accidentes ferroviarios mortales que han dejado más de 100 fallecidos en total, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado, durante estos ocho años de legislatura, a dejar de lado la red ferroviaria española y a invertir cientos de millones de euros en mejoras de trenes y tranvías en países extranjeros.

Los socialistas aprobaron la concesión de dos créditos reembolsables por un valor total de 247 millones de euros para financiar mejoras en los trenes y tranvías en Marruecos y Uzbekistán, respectivamente, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Se trata de dos iniciativas con una elevada participación de empresas españolas.

En un comunicado del 12 de abril de 2019 consultado por Libre Mercado, el Ejecutivo socialista informó de que el régimen de Mohamed VI recibiría 190 millones de euros para financiar el suministro de material rodante para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca. "El sector ferroviario marroquí se considera estratégico de cara a la internacionalización de las empresas españolas. La consecución del proyecto supondría la entrada de empresas españolas en el subsector del material rodante, el más interesante dentro del sector ferroviario por su alto valor añadido", defendió por aquel entonces el Ministerio de Industria de Reyes Maroto.

Uzbekistán

En paralelo y en la misma fecha, el Ejecutivo de Sánchez también aprobó la concesión de un crédito de 57,4 millones de euros a la República de Uzbekistán para "financiar la ingeniería, adquisición, fabricación, suministro, almacenaje, instalación y puesta en marcha de dos composiciones de tren eléctrico alta velocidad modelo Talgo-250, junto con 4 coches para trenes ya en servicio, piezas de mantenimiento y equipos de mantenimiento con sus repuestos".

El objetivo de este proyecto, según defendieron los socialistas, era "la ampliación de la flota de trenes de alta velocidad para cubrir las necesidades derivadas de la alta demanda de ocupación y de la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad en la República de Uzbekistán".

Después del trágico accidente de Adamuz y el de este miércoles donde más de 68 personas han perdido la vida, el jefe del Ejecutivo habla ahora de "reforzar la inversión" porque "no es asumible" dos accidentes en un mismo año. Todo ello, mientras ha regado con cientos de millones a potencias extranjeras.