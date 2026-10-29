TVE recula y pide disculpas por su polémico tuit sobre la muerte de Fátima Báñez

RTVE ha tenido que salir a pedir disculpas por el polémico mensaje publicado en sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez en el accidente de Toledo. La cadena pública ha reconocido que su publicación fue "desafortunada" y que destacó una información sobre su gestión ministerial que "no procedía" en una noticia de estas características.

La rectificación llega después de que la cuenta de RTVE Noticias informase de la muerte de Báñez haciendo referencia a su etapa al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un enfoque que situaba su trayectoria política en el centro de una noticia sobre su fallecimiento.

"RTVE Noticias pide disculpas por el desafortunado tuit en el que se informaba del fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de Toledo, aludiendo a su gestión en la cartera de Empleo y Seguridad Social y destacando una información que no procedía. Nuestro sincero pésame a su familia y allegados", señala el mensaje publicado por la cadena pública.

RTVE Noticias pide disculpas por el desafortunado tuit en el que se informaba del fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de Toledo, aludiendo a su gestión en la cartera de Empleo y Seguridad Social y destacando una información que no procedía. Nuestro sincero… — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2026

RTVE reconoce su error

La disculpa supone un reconocimiento de lo improcedente del enfoque utilizado inicialmente por RTVE. La corporación admite que no correspondía destacar determinados aspectos de la gestión política de Báñez al comunicar su fallecimiento, aunque evita precisar en su rectificación qué información concreta considera inapropiada.

El episodio vuelve a situar bajo el foco el tratamiento informativo de la televisión pública, que en esta ocasión ha terminado reconociendo que el contenido de su publicación no era adecuado.

Un mensaje que desató la polémica

El tuit original, posteriormente eliminado, recordaba que Báñez "fue artífice de la reforma laboral del 2012, contestada por los sindicatos con una huelga general". Una referencia que RTVE decidió incluir al informar de la muerte de la exministra en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

Como ya denunció Libertad Digital, la televisión pública optó por recordar la contestación sindical a la reforma laboral de 2012 en lugar de limitarse a informar del fallecimiento y recordar la trayectoria de la exministra.

El contraste resulta especialmente llamativo ante las muestras de afecto y reconocimiento que ha recibido Báñez desde diferentes sectores políticos, incluidos antiguos adversarios. Entre ellos, el socialista Eduardo Madina, que la ha recordado como una "grandísima persona", o la periodista Ana Pastor, que ha destacado su respeto hacia la prensa y sus rivales políticos.

Ahora, tras la controversia, RTVE se ve obligada a rectificar y reconocer públicamente que la información destacada en su mensaje sobre la muerte de Báñez no procedía.