Adif y Renfe gastan más de 360.000 euros en vigilar a medios como esRadio y Libertad Digital

Como ya hiciéramos a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y tras el cual descubrimos que Adif se había gastado más de 50.000 euros en vigilar lo que decían los distintos medios de comunicación sobre su actividad, en Libre Mercado hemos vuelto a realizar este ejercicio de investigación después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ya se ha cobrado la vida de al menos 69 personas.

En esta ocasión, hemos descubierto que tanto Adif como Renfe han licitado en los últimos meses contratos por un valor conjunto de más de 360.000 euros para vigilar y recopilar lo que dicen sobre ellas la prensa y la radio, incluida esRadio.

Más de 360.000 euros en vigilar a la prensa, incluyendo a esRadio

Si acudimos a la Plataforma de Contratación del Sector Público, podemos ver cómo Adif y Renfe han licitado contratos por valor de 246.840 y 114.708 euros, respectivamente (aquí y aquí se pueden ver dichas licitaciones). En el caso de Renfe, esos 114.708 euros son el precio por el que el contrato se adjudicó a la empresa Hallon Intelligence el pasado 20 de octubre, hace menos de dos semanas, mientras que la licitación de Adif sigue abierta.

En primer lugar, si observamos el contrato adjudicado por Renfe, veremos que nada más abrir el documento nos encontramos con lo siguiente:

"El presente documento tiene por objeto definir las especificaciones técnicas del servicio de seguimiento, recopilación, análisis y distribución de información publicada en medios de comunicación, que deberá prestar la empresa adjudicataria para Renfe Operadora. Dicho servicio comprenderá la monitorización de noticias y menciones en prensa, radio, televisión y medios digitales, así como su tratamiento, clasificación, análisis cualitativo y cuantitativo, y puesta a disposición de Renfe a través de una plataforma tecnológica integral, junto con la elaboración de dosieres informativos, informes periódicos y sistemas de alertas, conforme a los requisitos y funcionalidades que se detallan en las presentes Especificaciones Técnicas".

En el apartado de medios digitales, el pliego especifica que se incluyen "todos los medios nativos digitales publicados en España al inicio de la ejecución del contrato (generalistas, económicos y logísticos), así como aquellos que puedan crearse durante su vigencia", por lo que también entraría en este seguimiento Libertad Digital.

Asi, la empresa adjudicataria tendrá que recopilar todo lo que se publique sobre Renfe en los distintos medios de comunicación. Además, según el pliego, "semanalmente se remitirá a Renfe un informe que analice las principales 'conversaciones' y menciones en redes sociales que afecten a la marca", y "la herramienta deberá contar con un sistema de seguimiento (WhatsApp, Telegram…) para informar en tiempo real de las menciones a Renfe que se produzcan en radio y televisión (emisora y cadenas nacionales)".

Seguimiento de prensa, radio, televisión, redes sociales…

Por otro lado, en la licitación de Adif, que todavía permanece abierta, el contrato se justifica porque "es necesario medir el impacto de la actividad de Adif y Adif AV en la sociedad a través de los medios de comunicación, realizando un seguimiento y análisis de esta visibilidad pública y percepción del servicio ofrecido a sus grupos de interés".

El pliego señala que "el objeto de este procedimiento es la contratación para la Dirección de Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales de Adif y Adif AV de una compañía que preste su experiencia y personal en labores de seguimiento de medios de comunicación social y un sistema de archivo asociado". Las prestaciones del contrato son las siguientes:

Seguimiento diario de noticias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales , a través de cuantas palabras clave sean necesarias, para la correcta prestación del servicio, permitiendo modificaciones ilimitadas.

, a través de cuantas palabras clave sean necesarias, para la correcta prestación del servicio, permitiendo modificaciones ilimitadas. Seguimiento de medios digitales : versiones online de los medios tradicionales y aquellos exclusivamente en formato digital.

: versiones online de los medios tradicionales y aquellos exclusivamente en formato digital. Otras plataformas digitales: portales, blogs , etc.

, etc. Plataforma web documental en la que queden alojadas y sean accesibles todas las noticias seleccionadas durante la vigencia del contrato.

en la que queden alojadas y sean accesibles todas las noticias seleccionadas durante la vigencia del contrato. Mantenimiento de una base de datos en la que queden alojadas todas las noticias de la prensa escrita.

En esta ocasión, a diferencia del contrato de Renfe, el pliego incluye una lista de cobertura mínima con los medios cuya información habrá que seguir a diario, y entre ellos figura esRadio. Así pues, vemos que, en conjunto, Adif y Renfe, dependientes en última instancia del ministro de Transportes, Óscar Puente, destinarán más de 360.000 euros a hacer un seguimiento de lo que dicen los medios de comunicación sobre ellas. Además, el contrato de Renfe se adjudicó tan sólo una semana antes del fatídico accidente de Urda (Toledo).