El café del desayuno, la soja para alimentar el ganado o los aguacates de la ensalada podrían salir más caros por las nuevas exigencias medioambientales de Bruselas. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ha advertido de que el endurecimiento de las restricciones a los residuos de pesticidas amenaza con elevar los costes de los productores americanos y poner en riesgo miles de millones en exportaciones agroalimentarias.

El aviso llega en un momento en el que la Unión Europea estudia nuevas limitaciones para los residuos de determinados pesticidas en los alimentos importados (Paquete de Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos, también conocido como el Ómnibus X). Unos cambios que obligarían a muchos agricultores de América a adaptar sus métodos de cultivo, buscar alternativas para combatir las plagas y asumir nuevos gastos. Y esa factura podría acabar repercutiendo en los consumidores europeos.

44.200 millones de dólares en exportaciones, en riesgo

El alcance económico de los cambios no es menor. Según el informe del IICA, algo menos de 40.000 millones de euros anuales (44.200 millones de dólares) en exportaciones agroalimentarias americanas podrían verse afectados, de los que 26.600 millones (29.700 millones en dólares) corresponden a Sudamérica.

Brasil sería el país más expuesto, con 15.400 millones de dólares en ventas en riesgo. Entre sus productos más vulnerables figuran la soja, el café, los cítricos y el maíz. Argentina podría sufrir las consecuencias en sus exportaciones de derivados de la soja, cacahuetes, semillas de girasol y cítricos.

En Perú, las nuevas exigencias podrían afectar al aguacate, el café, el mango, las uvas y los espárragos. También están en el punto de mira los plátanos y las piñas de Costa Rica, así como el banano, el cacao y el mango de República Dominicana.

Es decir, productos que forman parte de la compra habitual de millones de europeos y que dependen, en buena medida, del comercio con países extracomunitarios.

La factura que puede llegar al súper

El problema está en los costes de adaptación. Según el IICA, la propuesta europea podría reducir determinados límites máximos de residuos de pesticidas hasta el límite detectable en un análisis, incluso aunque haya normas internacionales que consideran que los niveles actuales no implican ningún riesgo para la salud. Exactamente el mismo problema del que llevan años quejándose los agricultores europeos.

Los agricultores americanos alertan de que esos nuevos límites pueden traducirse en cambios en los tratamientos contra las plagas, nuevas prácticas de producción y mayores gastos para mantener el acceso al mercado europeo.

El informe no calcula cuánto podrían subir los precios en los supermercados ni asegura que todos los alimentos afectados vayan a encarecerse. Pero sí advierte de un riesgo para el comercio agrícola que puede terminar afectando al consumidor: si producir y exportar cuesta más, una parte de ese incremento podría trasladarse al precio final. Si, además, algunos proveedores reducen sus ventas a Europa, también podría resentirse la oferta de determinados productos.

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, ha reclamado que las decisiones se apoyen en datos técnicos y normas internacionales. El organismo recomienda estudiar las consecuencias país por país antes de aplicar los cambios.