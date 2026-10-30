"Desmintiendo bulos": la obsesión de Puente que domina la web de Transportes

Quien entre estos días en la web del Ministerio de Transportes se encontrará, después del pésame por las víctimas de Urda, con una sección llamada "Desmintiendo bulos". En Urda, un AVE colisionó con un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, y el balance ya ronda los setenta muertos. La página está fechada el 27 de mayo y nació a raíz del accidente de Adamuz y Gélida. Sobre Urda no dice ni una línea. Las prioridades de comunicación de Óscar Puente están claras.

La coincidencia es elocuente. Libre Mercado ha revelado hoy que Adif y Renfe han licitado contratos por más de 360.000 euros para rastrear lo que publican sobre ellas la prensa y la radio, incluida esRadio. Ya en enero, este periódico desveló que Adif exigía incluso conocer el nombre de los autores de las noticias. Lo más llamativo es que el propio bulómetro tilda de falso que Puente destinara más de 62.000 euros a rastrear a periodistas críticos. Ahora la factura se multiplica casi por seis.

Repasamos los "desmentidos", uno por uno

El texto se contradice a sí mismo. En el primer punto dice que el tramo de Adamuz estaba limitado a 250 km/h, y en el último que lo estaba a 215. Lo que no admite discusión es que el Gobierno reconoció en el Senado que Adif recibió en agosto de 2025 un escrito de Semaf pidiendo bajar a 250 km/h en las líneas 010, 030, 040 y 050. Adif rechazó el aviso alegando que no había argumentos técnicos. Días después de Adamuz, sin embargo, limitó a 160 km/h unos 150 kilómetros del Madrid-Barcelona. Cinco meses más tarde mantenía 1.069 limitaciones temporales de velocidad en 108 líneas.

El Ministerio también presume de sistemas de seguridad que frenan solos. En Urda, el propio Puente explicó que cayó el LZB y el centro de control de Adif autorizó al AVE a reanudar la marcha sin limitar su velocidad, con el Iryo parado delante.

La culpa sería del agua. Pero el propio ministro admitió que el estado del talud era "tremendamente malo". Además, la CIAF advirtió a Adif en 2020 de la falta de inspección y mantenimiento de los muros de Rodalies. El presidente de Adif acabó atribuyendo el siniestro a un fallo del drenaje, y el de la CIAF habló de un posible problema "sistémico". Eso no es meteorología.

Adif cambia de vara de medir cuando la anterior no le conviene. Según los cálculos publicados por El Debate, en alta velocidad el gasto por kilómetro pasó de 83.000 a 110.000 euros: un 33% nominal que se queda en un 6% real. Cada kilómetro recorrido por un viajero recibe hoy un 10% menos de mantenimiento que en 2017. Otro cálculo, recogido por El Español, estima que el gasto real por kilómetro y viajero ha caído más de un 31% desde 2019. Y lo del tren-kilómetro se vuelve en su contra: los maquinistas avisaban precisamente de que más trenes y más pesados estaban multiplicando los fallos en la vía.

Son cifras en euros corrientes. Desde 2017 los precios han subido casi un 25%. Y lo presupuestado no siempre llega a las vías: Adif solo ha recibido el 57% de los fondos comprometidos entre 2021 y 2025 por la prórroga presupuestaria.

Según Eurostat, España registró 34 descarrilamientos entre 2022 y 2024, más que Francia (28), Polonia o Alemania. Además, en 2023 se alcanzó un récord de 26 descarrilamientos. A eso se suman los 46 muertos de Adamuz y las víctimas de Urda en nueve meses. El Ministerio asegura que un tren no circula si no es seguro. El de Urda circuló porque se lo ordenó Adif.

Puente no necesita una empresa que vigile a los periodistas. Necesita una que vigile su centro de control.