La única reforma real y valiente de las pensiones la hizo Fátima Báñez (y nunca se aplicó)

En España todo el mundo habla de reformas. Pero nadie las hace. Ahora con las infraestructuras, todos dirán que hay que hacer algo: que si el mantenimiento, que si un cambio de modelo, que si los protocolos… Dentro de 10 años, pregúntense qué ha cambiado de verdad.

Lo mismo en la parte económica. En la política española, el 90% de lo que se anuncian como reformas son meros cambios cosméticos que lo que buscan en realidad es que no cambie nada en el fondo. Por ejemplo, en los últimos días, he escuchado a Elma Saiz o a Carlos Cuerpo defender la reforma de las pensiones de 2023 (sí, la que impulsó el entonces ministro José Luis Escrivá). Pero aquello no fue una reforma. No de las pensiones, desde luego. Fue una subida masiva de impuestos: con tres nuevos tributos que no dan derecho a ningún tipo de prestación futura, con lo que no se pueden llamar cotizaciones.

En realidad, lo que se aprobó en 2023 fue subir el coste del empleo y cruzar los dedos: a ver si hay suerte y con un poco de productividad por aquí, un poco de inmigración por allá, y unos cuantos recortes que no se noten demasiado en otras partidas (¿quizás el mantenimiento de las infraestructuras?)… podemos ir capeando el temporal. Al menos hasta que haya otro en el Ministerio que tenga que apechugar con las malas noticias cuando lleguen (y llegarán).

Porque lo cierto es que, en los últimos 15 años, la única reforma de las pensiones real, sostenible, valiente equilibrada y sensata que se ha planteado es la que Fátima Báñez presentó en 2013. Sí, esa que nunca llegó a aplicarse, entre otras cosas porque su propio partido la boicoteó.

La reforma no era perfecta, pero era razonable. Lo fue desde el principio, cuando Báñez convocó a un grupo de doce expertos para que planteasen una especie de libro blanco. Al contrario de lo que suele ser habitual en España (los supuestos expertos acaban siendo un puñado de paniaguados cercanos al partido en el poder y que llevan las conclusiones escritas antes de la primera reunión), en esta ocasión eran expertos de los de verdad: empezando por su presidente, el gran sabio Víctor Pérez-Díaz y siguiendo por los Lagares, Domenech, Devesa, Conde Ruiz, García Díaz y demás. Y como el objetivo era que la reforma perdurase, incluso había miembros llegados desde los sindicatos (UGT y CCOO) y personas muy cercanas al PSOE en aquella comisión.

¿Y lo que presentaron? Pues en cualquier país serio habría sido la base del sistema hasta mediados de siglo. Una base a la que, además, se podrían haber ido añadiendo piezas y retoques con cierta facilidad: lo más necesario, un complemento-incentivo al ahorro individual (a lo británico).

Demagogia

En España no tuvo nunca ninguna posibilidad de éxito. La demagogia arrasó con la reforma desde el inicio. Lo primero, con mentiras, como que aseguraba los recortes a través del mecanismo de revalorización anual. Cuando no era cierto. Lo que plantearon los expertos, y Báñez tuvo la valentía de respaldar y liderar, fue simplemente un equilibrio matemático: había que igualar los ingresos y gastos del sistema a medio plazo. Si había desequilibrio (déficit), tendría que cerrarse. Y ahí sí, esto implicaba una decisión política, no siempre sencilla, que obligaba al Gobierno de turno a llevar recursos del presupuesto, a tocar las prestaciones o hacer un poco de cada.

Además, la reforma planteaba un cierto reparto de esfuerzos. ¿Los más jóvenes tendrían que sostener parte de esa reforma? Sí, porque todos sabían que con las cotizaciones no sería suficiente y habría que allegar recursos de los Presupuestos Generales del Estado (vamos, de los impuestos).

¿Los trabajadores a partir de 45-50 soportarían parte del ajuste? Pues también. Porque el nuevo mecanismo de cálculo de la primera pensión (Factor de Sostenibilidad), ligaba la misma a la esperanza de vida. Ninguna revolución por aquí (es lo que se ha hecho en casi todos los países europeos, algo así son las cuentas nocionales), pero también generó polémica sobre recortes y derechos.

Por último, los pensionistas actuales, los grandes intocables de la política española. ¿También soportarían parte de la carga? Sí. Y estaba bien que así fuese. La fórmula de revalorización anual no era una condena segura (de hecho, en los primeros años incluso les permitió mejorar su situación), pero hay que ser sinceros: sí implicaba que en años de elevada inflación, lo normal es que perdieran algo de poder adquisitivo. ¿Cuánto? Como decíamos antes, la cifra final en realidad era una decisión política. En teoría se podían enviar recursos al sistema para que esa pérdida fuese nula (como ahora, con las transferencias del Estado). Pero es evidente que el modelo aprobado en 2013 hacía más sencillo, porque la revalorización no era automática, que un Gobierno repartiera costes entre todos los grupos de edad.

No sabemos si Báñez sabía que su reforma estaba condenada al fracaso desde el principio. Y que lo estaba, precisamente, porque era todo lo que exigen de boquilla los que están todo el día hablando de reformas y poniendo de ejemplo a las socialdemocracias nórdicas: equilibrada, con reparto de costes, en la línea de lo aprobado por los países más ricos de la UE, no demagógica, pensada para el largo plazo, con cierta exigencia de pedagogía a la hora de explicar el detalle al votante medio, con algún mensaje político complicado pero necesario…

Lo que sabemos es que lo intentó. Junto a la reforma laboral de 2012 (de nuevo, otra iniciativa que quizás no fue perfecta pero sí mejoraba bastante lo que teníamos hasta entonces), fueron dos de los poquísimos intentos reales de hacer un cambio sustancial en la legislación española.

Los lideró una mujer que hablaba menos en los medios que la mayoría de los que la antecedieron o sucedieron en los ministerios económicos, del PP o del PSOE. Los demás se pasan el día repitiendo lo mucho que van a luchar para lograr la "modernización" o la "renovación" de la economía española. Con perfil bajo y sin estridencias, Báñez hizo (y no le dejaron hacer más) lo que otros dicen que harán y no hacen.