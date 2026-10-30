Dos magrebíes y un sudamericano intentan okupar un palacete junto a la residencia del lehendakari

Tres individuos intentaron okupar un palacete situado a apenas 40 metros de Ajuria Enea, la residencia oficial del lehendakari, Imanol Pradales. La Policía Municipal intervino para desalojarlos y los bomberos tuvieron que tapiar las ventanas rotas por las que habían entrado.

El inmueble se encuentra en el paseo de La Senda, entre los parques de La Florida y El Prado, una de las zonas residenciales más exclusivas de Vitoria. El palacete se encuentra frente al Museo de Bellas Artes de Álava, propiedad de la Diputación Foral, y muy cerca del complejo de Ajuria Enea, vigilado por la Ertzaintza. El edificio estaba vacío en ese momento, aunque su propietario fue localizado rápidamente. Según la información publicada, dos de los individuos eran de origen magrebí y el tercero, sudamericano.

Media docena de agentes municipales participó en la intervención. Tras expulsar a los tres hombres, la Policía y los bomberos aseguraron provisionalmente los accesos al palacete. Los individuos fueron identificados, pero no llegaron a ser retenidos.

El intento de okupación ha provocado preocupación entre los vecinos de esta zona residencial, donde varios inmuebles que se han reconvertido en pisos ya contaban con medidas de control y vigilancia. Según fuentes municipales, la Policía ha reforzado la presencia en el entorno y la Ertzaintza también fue informada de lo ocurrido.

El PP de Vitoria lleva tiempo advirtiendo del aumento de las okupaciones en viviendas, locales comerciales, lonjas y pabellones industriales abandonados. Según los datos que trasladó el grupo municipal, la Policía Local tuvo que intervenir una media de 35 veces al mes durante el año pasado. Además, durante el primer semestre de 2025, las okupaciones aumentaron un 38,8%. "La Policía está haciendo su trabajo. Lo que necesitamos es que el Gobierno Etxebarria haga el suyo", denunció entonces el portavoz popular, Iñaki García Calvo.

La capital alavesa ya había sido escenario de otro episodio de tensión el pasado mes de mayo, cuando se produjo un enfrentamiento entre ocupantes de edificios municipales en el barrio de Abetxuko y ciudadanos magrebíes que pretendían instalarse en uno de esos pisos tras abandonar pabellones industriales en desuso en el sur de la ciudad.