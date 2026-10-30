El asador que repartió 600 bocadillos tras el accidente de Urda: "Nos ha sacudido el corazón"

La población española sigue impactada por la tragedia vivida este pasado miércoles en el accidente de tren de Urda (Toledo), donde han perdido la vida al menos 69 personas —última actualización disponible hasta el momento—. Este es un sentimiento que se agrava sobre todo porque hace menos de diez meses nuestro país ya se enfrentó a la catástrofe de Adamuz, donde murieron otras 46 personas.

Es habitual que en este tipo de circunstancias se den a conocer historias anónimas de personas que, ante el sufrimiento ajeno, deciden ayudar a las víctimas y los heridos de forma absolutamente desinteresada. Precisamente, en esRadio y Libertad Digital hemos recabado algunos de estos testimonios, como el del farmacéutico de Urda, que contaba cómo acudió a atender a las víctimas del accidente y cuál fue la situación que encontró.

No quieren obtener beneficios

Así las cosas, entre las historias de solidaridad que se han conocido tras el accidente, en las últimas horas ha despertado especial interés también la que tiene como protagonista a Juanjo Villa, dueño de un restaurante-asador situado a una veintena de kilómetros de Urda que, en la vorágine de la catástrofe, quiso aportar todo lo que pudo para atender tanto a las víctimas del siniestro como a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que acudieron a la llamada de auxilio.

Precisamente, en declaraciones a Libertad Digital una de las responsables de este restaurante —hermana del dueño del asador— cuenta que tuvieron conocimiento de lo ocurrido porque "escuchamos que pasaron muchos coches de la Guardia Civil, con las sirenas encendidas y muy deprisa". De este modo, asegura que, en un primer momento, "nos preocupamos por si había un accidente de coche gordo en la carretera".

Así, asegura que finalmente se enteraron gracias a un vecino que les informó de todo lo que estaba sucediendo. De este modo, recuerda que, sobre todo, lo que quisieron fue ayudar en un primer momento en el que las víctimas necesitaban atención de primeros auxilios.

Así, según relata la hermana del dueño del restaurante, en torno a las 13:00 horas dejaron una parte de los víveres en el polideportivo de Urda y, posteriormente, se dirigieron al punto cero del accidente para entregar allí más víveres para los heridos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —entre ellos, Protección Civil, guardias civiles y bomberos—.

Concretamente, según explica la responsable del asador, en toda la mañana pudieron entregar "unos 500 o 600 bocadillos en total" y "otros 10 o 12 paquetes de garrafas de agua". De hecho, incide en que "el coche iba lleno de víveres". Del mismo modo, subraya la solidaridad de todo el pueblo porque, según explica, "vino mucha gente del pueblo y todo el mundo colaboró". Así, enfatiza que "todo el mundo estuvo haciendo bocadillos como locos".

En cualquier caso, desde el restaurante destacan que, pese a la atención que ha suscitado este caso en las últimas horas, no quieren obtener ningún beneficio de la tragedia. Así, insisten en que no quieren que el nombre del asador sea nombrado y destacan que "no queremos lucrarnos ni tampoco publicidad", incidiendo además en que son un asador que cuenta con una gran clientela. Ayer mismo, según cuentan a Libertad Digital, tenían a 70 personas allí, y esperan otras 600 para el próximo fin de semana.

"Fuimos a ayudar porque nos ha sacudido el corazón", asegura la hermana del dueño del asador, que destaca que "estamos muy afectados porque el accidente ha sido muy cerca". En este sentido, si bien explican que "hicimos todo lo que pudimos", lamentan también que "ojalá hubiéramos podido hacer alguna cosa más".

Además, explican en declaraciones a Libertad Digital que la propia familia ya había vivido de cerca con angustia incidentes en la red ferroviaria. Concretamente, la hermana del dueño del asador asegura que "lo pasamos muy mal cuando se produjo el apagón de abril de 2025, porque un sobrino nuestro iba en un AVE que se quedó parado en la provincia de Córdoba". De este modo, relata cómo, en estas circunstancias, su sobrino fue llevado a un polideportivo sin móviles ni comunicación y no pudieron localizarle hasta pasadas unas horas.

Ahora bien, a pesar de que la familia insista en que no desean obtener beneficios de la catástrofe, es inevitable que los usuarios de redes sociales hayan decidido compartir esta historia. De hecho, algunas personas animan a la gente a acudir a este restaurante como muestra de apoyo y gratitud por su solidaridad. "Que Dios te lo pague en abundancia y sobre todo en salud", escribía otra persona en redes sociales. "Cuando todo pase hay que ir a este restaurante y compensar a este buen hombre", escribía otra persona.

Cuando todo pase hay que ir a este restaurante y compensar a este buen hombre. Gracias. https://t.co/fe82tk8yMN — Lloren (@llorengs) October 28, 2026

"Muchas gracias desde aquí a todos los que han dado un paso al frente para ayudar a las víctimas", agradecía otro usuario.

Muchas gracias desde aquí a todos los que han dado un paso al frente para ayudar a las víctimas. Un vecino de Urda que tiene un restaurante en la zona: "En cuanto he visto la noticia, hemos llamado a todos los del equipo del restaurante y nos hemos puesto a hacer bocadillos.… — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) October 29, 2026

La historia de Juanjo Villa y su familia se suma así a la de tantos vecinos que, en medio de la tragedia de Urda, decidieron ayudar a quienes lo necesitaban.