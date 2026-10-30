España afronta un coste de oportunidad de 44.500 millones de euros al año por no activar el propósito empresarial

ImpactCo ha presentado El Coste Invisible, un informe que analiza la brecha entre la declaración de tener un propósito dentro de una empresa —es decir, la razón de ser de una empresa más allá de la maximización del beneficio— y su aplicación efectiva en la gestión. El análisis estima que esta falta de activación supone para la economía española un coste de oportunidad de 44.500 millones de euros anuales, equivalente al 2,6 % del PIB.

Si las empresas españolas activaran su propósito y materializaran ese potencial, las cuentas del Estado podrían recibir aproximadamente 19.600 millones de euros adicionales al año, sin necesidad de subir impuestos, ampliar el déficit ni emitir deuda. Esta estimación contempla el efecto de una mayor actividad económica sobre la recaudación y el posible ahorro en gasto público.

España cerró 2025 con un PIB de 1,69 billones de euros y un crecimiento del 2,8 %. Sin embargo, el informe señala que el 34,8 % de los niños, niñas y adolescentes del país, más de 2,7 millones, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, la segunda tasa más alta de la Unión Europea. El estudio también recoge que el 10 % más rico concentraba el 57,2 % de la riqueza en España en 2025.

Estos indicadores reflejan una de las contradicciones que aborda el informe: el crecimiento económico no siempre se traduce en bienestar compartido. La cuestión, por tanto, no es únicamente cuánto valor genera la economía, sino cómo se distribuye y en qué medida contribuye al progreso de la sociedad.

"Esta brecha podría reducirse mediante una aplicación efectiva del propósito empresarial. La desigualdad es una trampa de productividad: las economías muy desiguales crecen más lentamente. En este contexto, internalizar costes, mejorar las condiciones laborales y aumentar la formación contribuiría a un crecimiento más sostenible e inclusivo a la vez que favorecemos la creación de una clase media, motor de cualquier economía sana y próspera", comenta Ángel Bonet, presidente de ImpactCo.

Coste empresarial

El informe identifica una brecha entre la declaración del propósito y su integración real en las organizaciones. Aunque el 70 % de las empresas españolas declara tener un propósito, el 39 % lo confunde con la misión y la visión. Esta distancia también se refleja en el compromiso laboral: el engagement en España se situó en el 10 % en 2025, frente al 18 % de hace diez años.

La falta de compromiso puede repercutir en la productividad, el absentismo y la rotación del talento. En este último caso, el coste de reemplazar a un empleado varía según el puesto: se sitúa entre el 30 % y el 50 % del salario anual en puestos de entrada, entre el 125 % y el 150 % en mandos medios y puede alcanzar el 400 % en perfiles directivos y altamente especializados.

El absentismo constituye otra fuente de impacto económico. Según las estimaciones recogidas en el informe, su coste en España alcanzó los 29.114 millones de euros en 2024. Al incorporar los costes de sustitución y la producción no recuperada, el coste total puede ascender a 128.668 millones de euros.

"Todo esto pone de manifiesto que las empresas han de tener un propósito real e implementado que maximice el valor compartido, es decir, beneficios económicos a la vez que sociales", declaró Ángel Bonet, presidente de ImpactCo.

El informe plantea así el propósito empresarial como una palanca para mejorar la productividad, retener talento, impulsar la innovación y generar valor compartido. Para ello, propone pasar de la declaración a la acción, integrándolo en los indicadores de gestión, las decisiones de inversión, la política salarial, la relación con los proveedores y la medición del impacto social y medioambiental.

El Coste Invisible constituye, además, una base de trabajo para las futuras líneas de investigación de la Cátedra de Empresas con Propósito de la Universidad de Navarra, con el objetivo de profundizar en la relación entre la gestión empresarial, la creación de valor y el progreso económico y social. El informe no es un paper de investigación científica ni pretende serlo.

Sus impulsores explican que es un análisis del estado actual del modelo económico y empresarial —y una propuesta para mejorarlo— concebido como base de trabajo y punto de partida de las futuras líneas de investigación de la Cátedra de Empresas con Propósito de la Universidad de Navarra. Se apoya en "fuentes fiables" y en estudios académicos revisados por pares, pero asume con transparencia que la evidencia disponible aún carece de la profundidad científica que la cuestión merece. Precisamente esa carencia es la que este informe quiere ayudar a resolver.