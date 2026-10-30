La inflación no da tregua: el IPC se enquista en el 4,9% y los alimentos se disparan más de un 15%

La inflación continúa sin dar tregua. Así, según el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 4,9% en octubre, lo que supone su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6%. En este sentido, la moderación del precio de los combustibles evitó un nuevo repunte, aunque algunos productos, como los alimentos sin elaborar, registraron subidas del 15,2%.

No obstante, pese a esta contención, algunos componentes de la cesta de la compra registraron incrementos muy superiores a la media. De hecho, los carburantes y combustibles encabezaron las subidas, con un avance del 27,7%, seguidos de los productos energéticos, que aumentaron un 21,7%, y los alimentos sin elaboración, con un incremento del 15,2%.

Según destaca el INE, la alimentación contribuyó igualmente a contener la inflación, aunque en menor medida que los combustibles. Así, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron menos que en octubre de 2025, una circunstancia que ayudó a mantener estable la tasa general. También el vestido tuvo una evolución menos inflacionista que hace un año, según los datos adelantados del INE.

No obstante, algunos productos siguen registrando incrementos importantes. Los alimentos sin elaboración experimentaron una subida interanual del 15,2%, una de las mayores entre los grupos especiales analizados por el organismo estadístico.

Con todo, la evolución de esta partida refleja que la estabilidad del índice general no implica que todos los productos estén moderando sus precios. De hecho, determinados componentes mantienen tasas de incremento considerablemente superiores al 4,9% registrado por el IPC.

En sentido contrario, varios componentes contribuyeron a elevar la inflación durante octubre. Entre ellos destacan los paquetes turísticos, cuyos precios descendieron menos que en el mismo mes del año anterior. Esta diferencia de comportamiento tuvo un efecto alcista sobre la tasa interanual.

También el gas ejerció presión sobre el indicador, ya que sus precios aumentaron más que hace un año. Lo mismo ocurrió con los combustibles líquidos, que registraron subidas frente a los descensos contabilizados en octubre del ejercicio anterior. En consecuencia, estos movimientos compensaron parcialmente el efecto moderador de los carburantes para vehículos personales y de los alimentos.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su mayor volatilidad, también permaneció sin cambios en octubre. Concretamente, su tasa interanual se situó en el 3,1%, el mismo porcentaje que en septiembre. Se trata de su nivel más elevado desde marzo de 2024, lo que supone dos años y medio sin registrar una tasa tan alta. La diferencia entre la inflación general y la subyacente se mantiene, por tanto, en 1,8 puntos porcentuales.

Finalmente, cabe destacar que, en términos mensuales, los precios de consumo aumentaron un 0,6% en octubre, frente al avance del 0,3% registrado en septiembre. Con este resultado, el IPC encadena nueve meses consecutivos de incrementos mensuales, desde enero, cuando los precios descendieron un 0,4%.

Asimismo, el INE también ha publicado el avance del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la evolución de la inflación entre los países europeos. Este indicador situó la tasa interanual en el 4,9%, una décima menos que en septiembre. La inflación subyacente armonizada alcanzó el 3,1%, mientras que la variación mensual estimada del IPCA fue del 0,5%.