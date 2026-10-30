La Sexta vuelve a recurrir al maquinista de IU tras el accidente de Urda: "No ha fallado el sistema"

El trágico accidente de Urda (Toledo) acumula ya 69 fallecidos, y continúa la búsqueda de los 64 desaparecidos, de cuyo paradero sus familias siguen sin tener rastro alguno. A medida que pasan las horas y los días, vamos conociendo más detalles sobre lo que pudo fallar para que se produjera el choque entre el AVE y el tren de Iryo, que se encontraba detenido en mitad de la vía. Este medio ha podido mostrar imágenes del sistema de señalización empleado en el centro de control de Adif en Atocha, en las que se aprecia su antigüedad.

Los distintos medios de comunicación tratan de averiguar qué ha podido pasar para que se produjera un accidente de este tipo. La Sexta ha vuelto a recurrir a un maquinista jubilado, militante de Izquierda Unida, que en las elecciones autonómicas de 2023 se presentó como número dos de la lista de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha, como ya contamos aquí. La cadena ya contó con él tras los accidentes de Adamuz y Gelida, a principios de año, y en aquella ocasión los atribuyó a la "mala casualidad" y al "cambio climático".

La Sexta vuelve a llevar al maquinista jubilado de Izquierda Unida

En esta ocasión, Eugenio Parreño ha aparecido en El Objetivo, el programa de Ana Pastor, y en Más Vale Tarde, presentado por Iñaki López.

Esto es lo que dijo el pasado 28 de octubre en El Objetivo, al hablar del sistema de señalización que, según todos los indicios, falló en el accidente:

"El ser antiguo no quiere decir que sea menos seguro. Ahora están con la instalación, empezando con la instalación del ERTMS, que es un sistema distinto, es un sistema más moderno, que es el que está en la línea de Barcelona, en la de Valencia, en el resto de las líneas, y que transmite al maquinista toda la información necesaria a través de radio. Y bueno, pues este sistema es más moderno y se ha tomado la decisión de implantarlo en toda la red ferroviaria de España. Pero vamos, que el LZB sea viejo no quiere decir que no sea seguro; es totalmente seguro".

Ana Pastor le respondió con incredulidad: "Pero, Eugenio, (…) creo que nadie duda hoy de que ha fallado el sistema; lo hemos escuchado en los audios. Ese sistema ha fallado y no parece que hubiera mucho backup o sistema plan B para echar una mano a los maquinistas y a los interventores".

"No ha fallado el sistema"

El exmaquinista contestó: "Bueno, no, no ha fallado el sistema. Vamos a ver, el sistema ha tenido un fallo informático, pero que puede tenerlo igual el ERTMS (…). Cualquier sistema puede tener su fallo, y luego debe tener un plan B, efectivamente, un sistema al que se recurre cuando falla el principal y que igualmente garantiza la seguridad en la circulación. Es decir, no es que haya fallado, que el accidente haya sido por el fallo del LZB; ha sido, bueno, pues porque a lo mejor en el sistema siguiente de seguridad ahí puede haber habido algún fallo, porque el elemento humano en este segundo sistema de seguridad tiene más importancia que en el LZB".

Como vemos, el maquinista de Izquierda Unida reiteró que el sistema es "totalmente seguro" y que no falló, sino que "ha tenido un fallo informático". Y lo hizo pese a que, como hemos expuesto en este medio, desde hace meses se venían registrando incidencias en ese tramo relacionadas con fallos en la señalización. Además, hace menos de un mes el presidente de Iryo advirtió de que los fallos del sistema LZB dejaban parados sus trenes.

"El tren es el medio de transporte más seguro"

Por otro lado, el 29 de octubre, en Más Vale Tarde, y ante las dudas del presentador sobre la seguridad del sistema ferroviario, Parreño afirmó: "Nosotros queremos siempre, y Laura estará conmigo, transmitir que el tren es el medio de transporte más seguro y que la gente confíe en tren, porque, aparte de seguro, es sostenible ecológicamente, es eléctrico, en sustitución con la carretera. Llevamos 34 años [con el sistema LZB] y ha habido dos accidentes. Yo he venido en tren y ahora, cuando termine, me iré en tren. Yo creo en el tren y estamos reivindicando transporte ecológico sostenible en ferrocarril".

De nuevo insistió en que el tren es "el medio de transporte más seguro" y en que en 34 años solo ha habido dos accidentes, cuando ambos se han producido en menos de un año y han dejado más de 110 fallecidos. Y cerró su intervención reivindicando el "transporte ecológico sostenible", como si eso tuviera la menor importancia en un momento en que hablamos de un accidente que ha dejado decenas de muertos.