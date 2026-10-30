Las imágenes del obsoleto sistema LZB que falló en el trágico accidente de Urdairyo

Con el paso de las horas se conocen más detalles sobre lo que ocurrió en la mañana del 28 de octubre y que desembocó en el fatídico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Desde el primer momento se apuntó a un posible fallo del sistema de señalización LZB como causa principal del choque entre un AVE y un tren de Iryo, que ya deja cerca de 70 fallecidos.

Durante el programa de Telecinco El Tiempo Justo, presentado por Joaquín Prat, el periodista de investigación Alfonso Egea mostró varias imágenes que ilustran cómo es el sistema de señalización LZB instalado en Atocha, donde se encuentra el centro de control de trenes de Adif.

La cuenta oficial del programa en X ha publicado este vídeo en el que se ven las imágenes:

Primeras imágenes del LZB que falló durante el accidente ferroviario en Toledo. Un sistema que se utiliza desde 1992.#accidente #iryo #ave pic.twitter.com/ur3qTFaZMN — El tiempo justo (@eltiempojusto) October 29, 2026

Egea comenzó su explicación así: "Ayer el ministro Puente habló en su comparecencia de un fallo informático, del sistema informático del LZB. Nosotros hemos recurrido a expertos ferroviarios, como es el caso de Rafael, y a otros para que vean estas imágenes, que van a empezar a ver a continuación. El LZB depende de un sistema que lleva un cable en la vía. Eso que están viendo abajo [en referencia a las imágenes que reproducimos más abajo en este artículo] es el sistema LZB que está instalado en Atocha y que está utilizándose, o que fue el que falló ayer, en el trayecto que pasa por Urda. Ese cable, Rafael nos lo puede confirmar. Y este es el ordenador central que en 2025 operaba en Atocha y que todavía sigue operando".

Las imágenes a las que hace referencia el periodista en el programa de Telecinco son las siguientes.

Esta primera imagen corresponde al armario técnico (rack) del equipo LZB 80 E, instalado en la sala técnica de la estación:

La segunda muestra la cabina del tren, es decir, el puesto de conducción. Esto es lo que ve el maquinista:

En la tercera vemos el ordenador central del sistema LZB:

Por último, aquí aparece el terminal informático que los técnicos utilizan para consultar el estado del sistema:

"Desde el sector ferroviario nos dicen que una cosa sea antigua no significa que tenga que fallar, pero claro, requiere de un mantenimiento mayor. Yo os invito a que todos penséis en electrodomésticos o mecánicas de vuestra casa que tengan cerca de 40 años. Creo que la imagen, Rafael, habla por sí misma, por esto había que cambiar el LZB", prosigue explicando el periodista.

El propio Alfonso Egea ha publicado en su cuenta de X dos de las imágenes que mostró en el programa y que hemos incluido en este artículo:

Terminal #LZB, el sistema que falló y detuvo a 6 trenes en la línea Madrid-Sevilla, causa inicial del siniestro de #Urda. Este año ese sistema ya debería estar sustituido por obsolescencia. pic.twitter.com/N0w4kb3Pnl — Alfonso Egea (@Alfonso_Egea) October 29, 2026

"Terminal LZB, el sistema que falló y detuvo a 6 trenes en la línea Madrid-Sevilla, causa inicial del siniestro de Urda. Este año ese sistema ya debería estar sustituido por obsolescencia", explica Alfonso Egea en su cuenta de X.

Como puede verse, el sistema de seguridad que, en teoría, debe evitar que los trenes choquen entre sí es muy antiguo y, por tanto, requiere un mantenimiento mayor que el de uno más moderno, por lo que los fallos y las averías pueden ser más frecuentes.