¿Sigue vigente el Kit Digital en 2026? Qué significa la prórroga y por qué aún no puedes pedirlo

Sí, el Kit Digital sigue vigente en 2026, pero hoy un autónomo no puede solicitarlo. Las dos cosas son ciertas a la vez, y la confusión entre ambas explica buena parte de los mensajes contradictorios que circulan estos días.

El programa existe, tiene bases legales en vigor y dinero por gastar. Lo que no existe ahora mismo es una convocatoria abierta para el segmento de autónomos y empresas de menos de tres empleados, que es el que da acceso al ordenador y a la web.

¿Se ha prorrogado el Kit Digital para 2026? Más que una prórroga, lo que hubo fue un cambio de reglas. El 28 de enero de 2026 el BOE publicó la Orden TDF/39/2026, que modificó las bases del programa en tres puntos.

El primero elimina la fecha de caducidad : las bases se aplicarán a las ayudas que se convoquen hasta que se agoten los fondos.

: las bases se aplicarán a las ayudas que se convoquen hasta que se agoten los fondos. El segundo obliga a Red.es a reinvertir en el propio Kit Digital el dinero que no se haya ejecutado, incluso después de 2026.

el dinero que no se haya ejecutado, incluso después de 2026. El tercero obliga a proponer nuevas concesiones a quienes se quedaron sin ayuda porque se agotó el presupuesto, siempre que haya fondos.

En su preámbulo, la orden añade algo más: que el presupuesto disponible pueda destinarse, cuando proceda, a publicar nuevas convocatorias. ¿Cuándo finaliza el Kit Digital? No hay una fecha fija. El final del programa está vinculado al agotamiento de sus fondos, no a un día del calendario. Sí tuvieron fecha las convocatorias concretas: la de autónomos y microempresas cerró el 31 de octubre de 2025 a las 11:00 de la mañana. Por eso, cuando alguien pregunte si el Kit Digital ha terminado, la respuesta corta es esta: terminó el plazo para pedirlo, no el programa.

Por qué el Gobierno lo mantiene vivo

El motivo está en Bruselas. El Kit Digital se financia con fondos Next Generation EU, y el Mecanismo de Recuperación se cierra en 2026. En junio de 2025, la Comisión Europea propuso a los Estados fórmulas para no perder ese dinero, entre ellas convertir programas como este en "esquemas de ayudas" que puedan seguir ejecutándose más adelante. La orden de enero adapta el Kit Digital a ese formato. En otras palabras: hay dinero, hay base legal y hay incentivo para gastarlo. Lo que falta es la convocatoria.

Lo que nadie puede decirte todavía

No hay fecha anunciada para un nuevo plazo, ni importes confirmados, ni catálogo actualizado. Cualquier mensaje que asegure que el Kit Digital "se abre el día tal" sin una publicación en el BOE o en la sede de Red.es debe tomarse como rumor.

Qué hacer mientras tanto

Lo sensato es preparar lo que no depende de la convocatoria: estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, comprobar la fecha de alta y tener a mano un certificado digital que funcione. La campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, que entregó 3.500 ordenadores en 2025, ha abierto una preinscripción gratuita para eso. No es una solicitud de subvención ni garantiza la ayuda. Sirve para revisar tu caso con las condiciones anteriores y para que te contacten por orden de registro si se abre un plazo. Apúntate sin compromiso en ordenadorlibertad.es.