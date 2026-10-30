Técnicos de Adif temen otra tragedia: "Revertir este deterioro llevará diez años"

España se ha visto sacudida por dos tragedias ferroviarias en apenas diez meses, lo que resulta incomprensible para cualquier país, más aún para uno que se enorgullecía de tener uno de los sistemas más seguros y punteros del mundo en alta velocidad. Lo ocurrido pone en entredicho toda la red y acrecienta el temor de una sociedad que empieza a interpretar que utilizar este medio de transporte supone jugarse la vida.

La rotura de la vía en Adamuz ya puso en tela de juicio la supuesta robustez de unas instalaciones que llevan años sin un mantenimiento adecuado, y han sufrido las sacudidas de la corrupción. El colapso del sistema de seguridad en Urda agrava todavía más el problema porque deja sin ningún tipo de anclaje a los viajeros y trabajadores de toda la red, cuya situación requerirá de la aprobación de una auditoría en profundidad para saber, al menos, qué se necesita.

"Revertir esta situación de deterioro, de corrupción galopante, de falta de inversión, de mala gestión y de enchufismo, llevará diez años de intenso trabajo, no servirá sólo con un aumento del presupuesto", advierten trabajadores expertos de Adif consultados por Libertad Digital, que llevan años avisando de que algo así podía ocurrir.

Adamuz ya puso en duda que la extensa red de alta velocidad española, muy cara de instalar y más aún de mantener, opere con suficientes garantías por las carencias en la gestión. En la última década se ha producido un deterioro de toda la instalación, percibida por los propios pasajeros y maquinistas, que notan el constante traqueteo de los vagones que antes circulaban sin casi perturbaciones.

"De esos polvos, estos lodos"

Una de las más señaladas como origen de esta decadente situación es Isabel Pardo de Vera, que ahora se prodiga ante la opinión pública para intentar lavar su imagen, asociada a la corrupción tras ser imputada en el caso Koldo. "Ella fue la primera en abandonar el mantenimiento de las instalaciones para primar la política de la inauguración, del corte de cinta", aseguran cargos técnicos de la compañía a este periódico.

"Tanto ella como el resto de directivos de la empresa han purgado a los mejores técnicos y profesionales con experiencia para poner a personas de su cuerda, está todo impregnado de esa filosofía", aseguran. "Adif fue el germen del latrocinio y la corrupción de este Gobierno desde que llegaron en 2018", recuerdan.

En 2020, con Pardo de Vera al frente, se dio entrada a los operadores privados nuevos, pero no se impulsó ni una sola medida de mantenimiento adicional, asociada a esa realidad que aprobó el mismo Gobierno que, ahora, utiliza a estas empresas como coartada para sacudirse las responsabilidades. La gestión, además, recaía sobre José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y ahora en la cárcel.

Ya en época de Pardo de Vera, que presume de conceder a la Dirección de Seguridad rango de Dirección General, se trufó la compañía de personas sin experiencia ferroviaria para cargos críticos, en contra de la propia normativa interna. ¿Su principal activo?: sus vínculos con el PSOE. El actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, es también ejemplo de ello. Creció gracias al impulso del PSE.

Las responsabilidades que Peña no asumió entonces por Adamuz trascienden ahora, con Urda, su rango y apuntan directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la picota por todo lo ocurrido y, sobre todo, por su actitud durante el período entre tragedias. De su gestión destaca, sobre todo, su intensa actividad en redes sociales, donde insulta con frecuencia a los adversarios políticos.

Este es uno de los motivos por los que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido poner en valor la necesidad de recuperar la gestión, la experiencia y el rigor como valores imprescindibles para puestos clave, que tienen en sus manos la vida de personas.

El deterioro ferroviario se extiende también al mantenimiento de la red de carreteras, dependiente también del ministerio que mayor presupuesto maneja, el más salpicado por la corrupción del PSOE y el más crítico, ya que gestiona instalaciones críticas para la seguridad del país, como son también los puertos y el tráfico aéreo. Una falta de gestión en la que destaca que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado durante tres años.