El trágico accidente ferroviario que se produjo en la mañana del miércoles 28 de octubre ya suma 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. En este medio seguimos contando aquí toda la actualidad sobre el accidente.

Como no podía ser de otra forma, todas las miradas se centran ahora en el sistema ferroviario y en Óscar Puente. Con el accidente de ayer, España ya concentra más del 72% de todas las muertes registradas en el mundo en líneas construidas exclusivamente para la alta velocidad, casi el triple que China, pese a que la red de alta velocidad china es mucho más extensa que la nuestra.

Además, no se trata sólo de los accidentes: nuestros trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia llegan cada vez con más retraso a su destino, y la impuntualidad ha ido creciendo en el último año bajo el mandato del ministro Óscar Puente.

Si observamos el informe mensual de puntualidad de los servicios de AVE y Larga Distancia que publica Renfe, podemos ver que entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 (los datos más recientes) la puntualidad ha empeorado, pese a que ya partía de una mala situación.

En concreto, si en septiembre de 2025 el 67,8% de los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia llegaron con menos de cinco minutos de retraso, en el mismo periodo de 2026 esa cifra se redujo al 62,1%, una caída de 5,7 puntos porcentuales. Por otro lado, el porcentaje de trenes que llegaron con menos de 15 minutos de retraso pasó de representar el 83,8% del total en septiembre de 2025 al 81% en septiembre de 2026, una caída de 2,8 puntos porcentuales. Por último, y de forma menos apreciable, el porcentaje de trenes que llegaron con menos de 30 minutos de retraso pasó del 92,2% al 91,9%, una caída de sólo 0,3 puntos porcentuales.

Casi el 40% de los trenes llegan con retraso

Dicho de otra manera, si en septiembre de 2025 el 32,2% de los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia llegaron con cinco minutos o más de retraso, en septiembre de 2026 esa cifra aumentó al 37,9%. Por su parte, el porcentaje de trenes que llegaron con 15 minutos o más de retraso pasó de representar el 16,2% del total en septiembre de 2025 al 19% en septiembre de 2026. Y el de los trenes que llegaron con 30 minutos o más de retraso pasó del 7,8% al 8,1% entre esos mismos meses.

En cuanto al retraso medio de los trenes, donde se incluyen tanto los trenes que llegaron a tiempo, como los que llegaron antes o con retraso, tenemos que fue de 7,3 minutos, mientras que en septiembre de 2025 el tiempo de retraso medio de los trenes fue de 6,4 minutos. Es decir, de un año para otro los trenes llegaron con casi un minuto más de retraso, un aumento del 14%.

Así pues, vemos cómo el servicio de alta velocidad en España es cada vez peor, no sólo por las múltiples incidencias y la inseguridad que generan, sino también por los retrasos cada vez mayores que sufren los trenes de nuestro país, algo que no ha hecho más que empeorar bajo el mandato del socialista Óscar Puente.