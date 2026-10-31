De los trenes a las carreteras: el demoledor balance que muestra cómo el sanchismo destrozó los servicios básicos

Pagamos más impuestos que nunca, pero todo funciona peor. Esa es la conclusión central del informe que acaba de publicar el Instituto Juan de Mariana (IJM), y que lleva la firma de quien firma estas líneas y del director de la entidad y también presentador de esRadio, Manuel Llamas Fraga. El documento contrasta la promesa oficial de unos servicios públicos más sólidos con la nefasta evolución real de los indicadores de infraestructuras, sanidad, educación, justicia o seguridad desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, allá por junio de 2018.

El punto de partida es presupuestario. Desde 2018 se han aprobado más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones, el gasto sanitario público ha pasado de 71.114 a 101.739 millones de euros y el educativo, de 50.807 a 71.349 millones. En ambos casos, el aumento duplica la inflación del periodo. "Si el problema de los servicios públicos fuese presupuestario, semejante refuerzo de recursos debería haberse traducido en esperas más cortas, mejores resultados escolares y una Administración más ágil", señala el informe. No ha sido así.

Trenes: 114 muertos en diez meses

El capítulo más extenso es el ferroviario, marcado por la tragedia del pasado miércoles en Urda (Toledo), donde la colisión entre un Iryo y un AVE en la línea Madrid-Sevilla ha dejado al menos 69 fallecidos, el peor accidente desde Angrois. Diez meses antes, el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) causó 46 muertos. Para los autores, ninguno de los dos episodios "puede despacharse como una fatalidad".

Según las memorias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), los accidentes registrados pasaron de 40 en 2018 a 97 en 2024 (+142%) y los descarrilamientos se triplicaron, de 7 a 22. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria registró en 2024 el máximo de su serie en rebases de señal y calificó la situación de "estructural más que coyuntural". Mientras tanto, el ministro Óscar Puente despachaba las advertencias del sindicato de maquinistas SEMAF como "subjetivas".

La puntualidad también se ha hundido. En 2018, sólo el 1,1% de los trenes de larga distancia llegaba con una hora o más de retraso; en enero de 2026 lo hizo el 8,1%, siete veces más. En marzo de este año, apenas el 48,6% de los AVE llegó a su hora, y en Rodalies la cifra fue del 49,2% en septiembre. En paralelo, Renfe recortó en julio de 2024 sus compensaciones por retraso, que pasaron a aplicarse a partir de 60 minutos en lugar de 15. El Congreso exigió revertir el cambio, pero el Ministerio no lo ha hecho. Los viajeros han respondido abandonando el tren: la alta velocidad perdió un 12,3% de pasajeros entre enero y agosto de 2026.

La raíz del problema, según el IJM, es la falta de mantenimiento. España destina a conservación apenas el 15,8% de su gasto en infraestructura ferroviaria, frente al 29,2% de Países Bajos o el 44,7% de Hungría, y gasta 45,5 millones por cada mil kilómetros de red, frente a 80,6 millones en la UE-14. El stock de capital ferroviario sigue por debajo del nivel de 2015 y el gasto de conservación por viajero-kilómetro de la alta velocidad ha caído un 22% desde 2018. Mientras tanto, el Gobierno dedicó en 2025 unos 1.371 millones a subvencionar billetes, frente a los 1.100 millones que Adif destinó a mantener las vías.

Carreteras, red eléctrica y puertos: un país en situación de colapso

El déficit de conservación de carreteras roza los 15.000 millones de euros, el peor estado desde finales de los años 80, y unos 34.000 kilómetros necesitan reconstruirse. El contraste con la recaudación es llamativo: el Estado ingresa casi 42.000 millones de los conductores y dedica menos de 3.000 a conservar la red, de modo que el automovilista paga unos 15 euros en impuestos por cada euro invertido en mantenimiento. La inversión pública en infraestructuras sigue un 60% por debajo de 2009 y el stock de capital ha caído del 44,3% al 34,6% del PIB.

El informe recuerda también el apagón total del 28 de abril de 2025 y advierte de que el 83,4% de los nudos de distribución eléctrica está saturado, de modo que dos de cada tres solicitudes de conexión se rechazan por falta de red.

Además, en el ámbito portuario, Tánger Med movió en 2025 más contenedores que Algeciras y Valencia juntos, de modo que también en dicho ámbito estamos cada vez peor.

Sanidad: un 28% más pacientes en lista de espera

A cierre de 2025, 853.509 pacientes esperaban una operación, 185.221 más que en diciembre de 2018. La demora media alcanza los 121 días y uno de cada cinco pacientes lleva más de seis meses aguardando quirófano. Los pacientes pendientes de especialista han pasado de 62,5 a 84,4 por cada mil habitantes (+35%) y el 61,5% tiene cita para dentro de más de dos meses. En atención primaria, sólo el 21,8% consigue cita en el día o al siguiente, y el resto espera una media de 9,15 días. Para los autores, el problema es de incentivos: los centros reciben su presupuesto con independencia de cuántos pacientes atiendan o de cuánto les hagan esperar.

Educación: el peor Informe PISA de la historia

Con el gasto educativo en máximos, España ha obtenido en PISA 2025 sus peores notas: 457 puntos en matemáticas, 451 en lectura y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE en las tres competencias. Desde 2018 se pierden 24 puntos en matemáticas y, desde 2015, 45 en lectura, el equivalente a más de dos cursos: un alumno de 15 años lee hoy como uno de 13 hace una década. El 32% no alcanza el nivel básico de lectura y sólo el 2% llega a la excelencia, frente al 6% de la OCDE. Gastar más no garantiza nada: el País Vasco gasta un 62% más por alumno que la Comunidad de Madrid y obtiene 34 puntos menos.

Justicia, orden y seguridad

Los asuntos pendientes en juzgados y tribunales han pasado de 2,6 millones a finales de 2018 a 4,7 millones en el tercer trimestre de 2025, un 80% más. Según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la Comisión Europea, un litigio civil tarda 444 días en resolverse en primera instancia, lo que sitúa a España en el puesto 20 de 24 en la UE. El país cuenta con 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la mediana europea.

Con el crimen pasa algo parecido. Las infracciones penales crecieron un 16,1% entre 2018 y 2025, hasta 2.474.156. Los homicidios dolosos y asesinatos pasaron de 289 a 376 (+30,1%) y los delitos contra la libertad sexual, de 13.782 a 21.659 (+57,2%). La cibercriminalidad roza los 490.000 hechos al año y el narcotráfico opera con impunidad en el Campo de Gibraltar, como retrató la muerte de dos guardias civiles en Barbate en 2024.

Además, según Funcas, la población en situación irregular se ha multiplicado casi por ocho, de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025, y supone ya el 17,2% de los extranjeros extracomunitarios. En la crisis de Ceuta de este verano, hasta 80.000 personas cruzaron la frontera en dos días, según el presidente de la ciudad autónoma. Además, España sólo ejecuta el 9,7% de sus órdenes de retorno, frente al 20% de media en la UE y a más del 50% antes de 2018.

Gestión negligente con ingresos fiscales récord

La conclusión del IJM es tajante: "España no tiene un problema de gasto en sus servicios básicos. Tiene un problema de gestión, de incentivos y de rendición de cuentas". El informe reprocha al Gobierno haber preferido "la propaganda a la gestión", haber subvencionado billetes mientras se degradaban las vías y haber recortado las compensaciones por retraso mientras la puntualidad se hundía. "Medir el deterioro es el primer paso para revertirlo", concluye el trabajo.