La ineptitud del BCE y el efecto Cantillón del dinero

A esta altura de los acontecimientos, creo que la inmensa mayoría tiene claro que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No puede haber inflación —crecimiento general de los precios de forma sostenida— sin una previa expansión de la cantidad de dinero. Por eso es tragicómico que el único que puede controlar la cantidad de dinero, el Banco Central Europeo, diga en su web: "¿Podrán los euros en tu bolsillo comprar tanto mañana como compran hoy? Somos 4.000 personas trabajando en el BCE para asegurarnos que la respuesta sea un rotundo ¡sí!".

Los euros que en octubre de 2021 compraban en España 100, cinco años después, es decir, ahora mismo, compran 81,8. Una pérdida de casi el 20% del poder de compra en apenas un lustro. Christine Lagarde es a la política monetaria lo que Óscar Puente es a los trenes.

Una interpretación ingenua de la inflación lleva a pensar que no es un problema grave: si aumenta la cantidad de dinero un 100% y luego los precios se duplican, pues aquí no ha pasado nada. De hecho, predomina en los socialistas de todos los partidos la idea de que un poquito de inflación es bueno. Para los políticos, puede ser —porque licúa el valor de la deuda pública, por ejemplo—; para ti, seguro que no. El error surge de una interpretación superficial de la ecuación de intercambio o ecuación de Fisher, que dice:

Producción x Nivel de Precios = Cantidad de dinero x Velocidad de circulación

Como la Velocidad de circulación se supone constante —aunque no lo sea— y la Producción no puede aumentar de forma instantánea, se deriva erróneamente que, si aumenta la cantidad de dinero, sube el nivel de precios y asunto arreglado. Eso es aritmética, no economía.

Richard Cantillon ya explicó en 1730 que el nuevo dinero que se inyecta en la economía no entra de forma uniforme, sino que algunos lo reciben antes que otros. Entonces, los que primero reciben el dinero nuevo se benefician pues lo gastan antes de que suban los precios. Poco a poco, ese nuevo dinero se va filtrando por toda la economía y los diferentes precios van subiendo; los que lo reciben en último lugar son los que más pierden, porque gastan con casi todos los precios ya incrementados. Lejos de ser neutral, el incremento de la cantidad de dinero provoca ganadores y perdedores. Ese es el llamado "efecto Cantillon".

La ineptitud del BCE, entonces, provoca un doble daño. Por una parte, el deterioro del poder de compra de la moneda común. En el mismo continente y con los mismos shocks —pandemia, guerra en Ucrania, conflicto en Irán, etc.—, a lo largo de los últimos 15 años, en la Eurozona la inflación fue del 39,6% y en Suiza, del 7,5%. Más sangrante es la comparación del aumento de los precios de los alimentos durante el mismo período: del 52% en la zona euro y del 9% en el país helvético.

El daño adicional es la creación de ganadores y perdedores, es decir, la transferencia de recursos entre distintos sectores de la población que esa misma inflación provoca. Transferencia de recursos que viene a ser como un mecanismo no legislado y opaco de impuestos y subsidios.

No conforme con el perjuicio que ya provoca, el BCE va por más: sigue adelante con el proyecto del euro digital, la herramienta potencialmente más liberticida que se haya creado, que podría convertirnos en rehenes aunque en apariencia no cambie nada.

Yo propongo el camino exactamente inverso: no solo desactivar el proyecto del euro digital, por peligroso e innecesario, sino devolver la libertad monetaria a los europeos suprimiendo el curso forzoso del euro.