El caos de Yolanda Díaz: paga 600.000 euros a 45 inspectores de Trabajo que no tienen destino

El Estado lleva más de un año pagando alrededor de 50.000 euros mensuales a 45 inspectores de Trabajo que todavía no han podido incorporarse a sus puestos tras superar la oposición y completar su periodo de formación, según informa El Mundo. La promoción permanece a la espera de que se resuelva un concurso de traslados de inspectores en activo, un trámite previo para poder adjudicar las plazas de nuevo ingreso.

Desde septiembre del año pasado, estos funcionarios perciben la retribución correspondiente a los funcionarios en prácticas, con un sueldo base que ronda los 1.100 euros mensuales. El desembolso supone ya más de 600.000 euros de dinero público para remunerar a profesionales que aún no están desempeñando las funciones para las que han sido seleccionados.

El grupo de inspectores de Trabajo superó el proceso selectivo el 6 de marzo de 2025 y completó su formación en la Escuela de Inspección en diciembre de ese año. Sin embargo, 19 meses después, no se les ha asignado un destino y, por tanto, no pueden ejercer las funciones para las que fueron seleccionados y formados.

Con la vista en marzo de 2027

Según expone el medio, la incorporación de los nuevos inspectores depende del cierre previo del concurso de traslados de los funcionarios que ya están en activo. Este procedimiento administrativo mantiene bloqueada la asignación de destinos y prolonga la espera de una promoción que ya ha superado las pruebas selectivas y completado su formación.

El Ministerio de Trabajo sostiene que las plazas de nuevo ingreso podrán cubrirse próximamente, una vez concluya el concurso de traslados. El departamento dirigido por Yolanda Díaz defiende que se trata del procedimiento habitual, destinado a garantizar los derechos de los funcionarios en sus carreras profesionales y sus traslados, y que está sujeto a unos plazos que no determina directamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Trabajo señala, además, que la resolución de este asunto corresponde a Función Pública, departamento dirigido por Óscar López, al que atribuye la competencia sobre los trámites pendientes.

La demora tiene también consecuencias económicas para las arcas públicas. Con un coste mensual superior a los 50.000 euros, el gasto acumulado desde septiembre del año pasado supera los 600.000 euros. Entre los escenarios que se contemplan figura que la incorporación no se produzca hasta marzo de 2027, lo que elevaría el gasto acumulado por encima del millón de euros.