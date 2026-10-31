El Gobierno cambia el Kit Digital para no perder fondos europeos: 3.067 millones y ninguna convocatoria para autónomos

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de Óscar López modificó en enero las reglas del Kit Digital con un objetivo que el propio Boletín Oficial del Estado deja por escrito: maximizar la absorción de los fondos europeos antes de que venzan los plazos de Bruselas. Ocho meses después de aquella orden, los autónomos y las microempresas siguen sin una convocatoria a la que presentarse.

La Orden TDF/39/2026, firmada el 26 de enero y publicada en el BOE el 28, modifica las bases del programa aprobadas en 2021. Es la quinta vez que se tocan desde entonces. El cambio principal es que el Kit Digital deja de tener fecha de caducidad: sus bases se aplicarán a las ayudas que se convoquen "hasta el agotamiento total de los fondos".

3.067 millones que deben estar comprometidos

El nuevo apartado 3 del artículo 6 fija el presupuesto total para ayudas en 3.067 millones de euros y establece que debe estar comprometido en el momento de solicitar a Bruselas el desembolso ligado al hito CID 208 del Plan de Recuperación. Es decir, el dinero tiene que figurar como asignado para que España pueda cobrar el tramo correspondiente de los fondos Next Generation EU. La orden añade que Red.es reinvertirá cualquier remanente no ejecutado en el propio programa, "incluso después de 2026".

Agosto de 2026, la fecha que marcaba Bruselas

El preámbulo explica el porqué. La Comisión Europea propuso en junio de 2025 convertir programas como este en "esquemas de ayudas" cuya ejecución se consideraría alcanzada en agosto de 2026 si para entonces las ayudas estaban convocadas, resueltas y concedidas, aunque los proyectos se ejecutaran después. El Gobierno adaptó las bases a ese formato con la finalidad declarada de "maximizar la absorción de recursos conforme a las exigencias del PRTR". El texto también prevé que el presupuesto disponible pueda destinarse, "cuando proceda", a nuevas convocatorias.

Los autónomos, sin plazo desde octubre de 2025

La última convocatoria para autónomos y empresas de menos de tres empleados, la que daba un bono de 3.000 euros y la única que incluía un ordenador, cerró el 31 de octubre de 2025.

Desde entonces no se ha publicado otra para ese segmento. El agosto que marcaba Bruselas ya ha pasado, y la convocatoria que la propia orden contempla sigue sin fecha.

Una segunda oportunidad, sobre el papel

La orden incluye una novedad para quienes se quedaron fuera por falta de presupuesto.

El artículo 28.8 obliga a formular nuevas propuestas de concesión a su favor siempre que existan fondos sin asignar. Antes era una facultad de la Administración; ahora es preceptivo. La disposición transitoria lo aplica a las convocatorias vigentes el 29 de enero de 2026, por lo que habrá que ver si alcanza a los autónomos cuyo plazo había cerrado meses antes.

3.500 ordenadores en la última campaña

En 2025, la campaña Ordenador Libertad, impulsada por Libertad Digital y esRadio con el agente digitalizador ZetaPlus, entregó 3.500 ordenadores con su web profesional a autónomos y pequeñas empresas a través del Kit Digital. Ante la posibilidad de que se abra un nuevo plazo, la campaña ha puesto en marcha una preinscripción gratuita y sin compromiso en ordenadorlibertad.es.

No es una solicitud de subvención ni garantiza la ayuda: sirve para comprobar si se cumplirían los requisitos de la convocatoria anterior y para contactar a los preinscritos por orden de registro si el Gobierno abre finalmente el plazo.