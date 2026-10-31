El Gobierno utiliza los decretos Maricarmen para obligar a Airbnb a retirar miles de anuncios

El Gobierno ya está obligando a las plataformas digitales a retirar miles de anuncios de alquiler bajo amenaza de sanciones según la polémica reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, más conocida como los decretos Maricarmen. Airbnb ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con los anfitriones afectados y denuncia la confusión regulatoria.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha identificado 8.318 anuncios en dos plataformas digitales, entre ellas Airbnb, que considera potencialmente ilícitos. Se trata de viviendas turísticas que se publicitan como alojamientos de temporada y permiten realizar reservas por menos de 31 días, el mínimo establecido por la nueva regulación para este tipo de contratos.

El Ministerio sostiene que estos anuncios pueden constituir una práctica de comunicación comercial desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Para forzar su retirada, Consumo ha recurrido al mecanismo de notificación previsto en la normativa europea de servicios digitales. Una vez recibida la comunicación, las plataformas pueden pasar a tener responsabilidad directa sobre los posibles incumplimientos que se les han señalado. Si mantienen los anuncios accesibles o no los bloquean, se exponen a que el Ministerio abra un expediente.

La actuación tiene un impacto especialmente elevado en Madrid. De los 8.318 anuncios identificados, 6.772 corresponden a la Comunidad de Madrid y 6.523 se encuentran en la capital. No obstante, se trata de cifras correspondientes al conjunto de las dos plataformas señaladas, no exclusivamente a Airbnb.

Airbnb ya sufrió una multa de 64 millones

En declaraciones a Europa Press, la plataforma ha asegurado que ya ha informado a los anfitriones afectados. También ha lamentado que la falta de un marco regulatorio claro y las pugnas entre administraciones estén generando una "confusión innecesaria" para anfitriones, operadores turísticos, plataformas y viajeros.

Por ello, considera "urgente" una regulación "justa y proporcionada" con el objetivo de proteger la seguridad jurídica y el futuro del turismo en España.

La presión sobre las plataformas no es nueva. El Ministerio de Consumo ya impuso a Airbnb una multa de 64 millones de euros por anunciar miles de alojamientos turísticos que, según el departamento de Bustinduy, incumplían la normativa. Aquella sanción estuvo acompañada de la retirada de más de 65.000 anuncios de la plataforma.

Booking también tuvo que retirar más de 4.000 ofertas después de recibir un requerimiento oficial de Consumo.

Ahora, la nueva regulación amplía las obligaciones de las plataformas y las convierte en una pieza fundamental de la estrategia del Gobierno para controlar el mercado del alquiler. Son las empresas privadas las que deben revisar sus anuncios, informar a los propietarios y ejecutar las retiradas bajo amenaza de sanción.