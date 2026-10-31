El TSJA absuelve al camarero condenado a prisión por quedarse con 90.000 euros de un restaurante

Un camarero de Córdoba condenado a tres años y medio de cárcel por quedarse con 90.000 euros del mesón en el que trabajaba ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Sala, presidida por el magistrado Julio Ruiz-Rico, concluye que sólo está probada la sustracción de 90 euros, un hurto leve del que nadie le acusó. La sentencia, recurrible ante el Supremo, se puede consultar aquí.

Domingo empezó a trabajar como camarero en un mesón de un polígono de Córdoba en una fecha que la sentencia no precisa, pero anterior a 2012. Su función era atender el comedor, donde se servían entre 70 y 90 menús diarios a unos 9 euros, de lunes a sábado. Su relación con el dueño era "casi familiar", hasta el punto de que compartían fines de semana con los nietos en una parcela. Por esa confianza, el propietario le dejaba anotar en una libreta los menús servidos y el dinero cobrado, y nadie cotejaba después esa libreta con la facturación.

Una cámara lo grabó quedándose con 90 euros

Según la acusación, al menos desde 2012 y hasta 2017 el camarero se fue quedando poco a poco con dinero de la caja y con el importe de menús que cobraba sin registrar. Entre el 10 y el 14 de julio de 2017, una cámara que el dueño había instalado apuntando a la caja registradora grabó al camarero en cuatro ocasiones cogiendo 30, 20, 30 y 10 euros y escondiéndolos en un trapo: 90 euros en total.

Domingo alegó después que no quería contaminarse las manos antes de tocar los alimentos, pero los tribunales no le creyeron, ya que había cogido los billetes con las manos desnudas. El 17 de julio, pocos días después, el dueño lo despidió, y ese mismo año se abrió la causa penal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

Fue condenado a tres años y medio de cárcel y a devolver los 90.000 euros

Durante el proceso, un perito calculó un descuadre de unos 400.000 euros entre lo que el mesón ingresó y lo que debería haber ingresado, pero admitió que no podía asegurar que esa fuera la cantidad defraudada, porque no había una contabilidad fiable. Declararon como testigos varios clientes y compañeros del acusado. Una clienta habitual contó que veía con frecuencia al camarero guardarse en el bolsillo el dinero cobrado e irse al baño, y los compañeros dijeron que iba mucho al servicio en hora punta. También se señaló que, con un sueldo bajo, cuya cuantía la sentencia no concreta, había comprado una vivienda, un trastero, un coche y una parcela.

Fue la propia empresa la que, tras despedir al camarero en julio de 2017, lo denunció por haberse apropiado de al menos 90.000 euros de la caja desde 2012. Esa cifra, sin embargo, era una estimación del propio negocio y no un importe demostrado.

El 29 de mayo de 2023, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó por apropiación indebida agravada, por superar los 50.000 euros y por abuso de relaciones personales, a tres años y seis meses de prisión y a una multa de nueve meses a razón de 6 euros diarios. Además, debía indemnizar al dueño con 90.000 euros y pagar las costas, incluidas las de la acusación particular.

El TSJA lo absolvió por falta de pruebas sobre los 90.000 euros

El camarero recurrió y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo absolvió en una sentencia del 30 de septiembre de 2026, con el magistrado Julio Ruiz-Rico como ponente. La Sala concluyó que sólo estaba probada la sustracción de los 90 euros, que en todo caso sería un hurto leve que no se le puede castigar porque nadie le acusó de ese delito. Los testimonios, según el tribunal, despiertan sospechas, pero no demuestran que el dinero acabara en el bolsillo del camarero. Su patrimonio tampoco se investigó a fondo, y nadie desmintió sus explicaciones: la casa era anterior al empleo, el coche lo pagó un familiar y la parcela la vendió por lo mismo que le costó.