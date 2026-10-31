Los consejeros de Infraestructuras del PP muestran su "extrema preocupación" por el sistema ferroviario

Los consejeros de Infraestructuras de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han trasladado su "extrema preocupación" por la situación del sistema ferroviario español tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 personas fallecidas. La preocupación y las propuestas de actuación fueron expuestas por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, tras mantener este sábado una reunión telemática con los responsables autonómicos.

En un vídeo distribuido a los medios, Bravo ha explicado que el encuentro ha servido para compartir las inquietudes de los consejeros y abordar posibles medidas para responder a la situación ferroviaria. El dirigente popular sostuvo que, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "inasumibles" los dos accidentes, esa valoración "tiene que tener consecuencias".

Si el señor Sánchez ha reconocido que estos dos accidentes son inasumibles, esto tiene que tener consecuencias. pic.twitter.com/xrn3HdRG8X — Partido Popular (@ppopular) October 31, 2026

El PP sitúa la tragedia de Urda en el centro de sus demandas de revisión y actuación sobre la red. Bravo asegura que había compartido con los consejeros la posición del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y su apuesta por "otra forma de gestionar", basada, según dice, en recuperar la cultura de la seguridad. Feijóo había reclamado una revisión completa e independiente de la red ferroviaria tras el accidente.

"No se puede despachar como una fatalidad"

Bravo defiende que lo ocurrido no debe cerrarse atribuyéndolo a una fatalidad ni "buscando una cabeza de turco". En su intervención, insistió en que es necesaria una investigación urgente para esclarecer las circunstancias del accidente. El planteamiento del PP, según ha explicado, es que la respuesta incluya un examen de la gestión y del estado de las infraestructuras, además de las actuaciones que correspondan una vez se conozcan las conclusiones de las investigaciones.

El dirigente popular no detalló en el vídeo el calendario ni el organismo concreto que, a su juicio, debería llevar a cabo esa investigación urgente. Sí enumeró varias propuestas que el partido considera prioritarias: una revisión técnica independiente de toda la red ferroviaria, un plan de emergencia centrado en la seguridad, la conservación y el mantenimiento, y un refuerzo de las áreas de seguridad de Adif y Renfe.

La petición de revisión técnica abarcaría el conjunto de la red. Bravo añadió que debe prestarse una atención especial a la línea Andalucía-Madrid, aunque no precisó qué tramos o actuaciones deberían tener prioridad dentro de esa conexión. En paralelo, reclamó fortalecer los equipos de seguridad de los dos operadores con más profesionales dedicados a la gestión y a la seguridad ferroviaria.

Más profesionales y un plan centrado en el mantenimiento

El PP plantea que el refuerzo de Adif y Renfe forme parte de una respuesta más amplia, que combine la revisión técnica con cambios en la capacidad de gestión y seguridad. Bravo señaló que las empresas necesitan más profesionales en esas áreas, sin concretar cifras ni plazos para su incorporación.

El plan de emergencia que defiende el partido tendría que poner en primer plano tres ámbitos: seguridad, conservación y mantenimiento. La propuesta fue presentada como una vía para abordar de manera prioritaria el estado del sistema ferroviario tras el accidente. El líder popular también ha defendido públicamente una auditoría y una revisión técnica independiente de la red como pasos para recuperar la confianza en el ferrocarril.

La reunión de este sábado permitió a los consejeros autonómicos del PP trasladar sus preocupaciones a la dirección nacional del partido. Según Bravo, el encuentro sirvió para poner en común la visión de Feijóo sobre la gestión ferroviaria y las medidas que considera necesarias. Las comunidades autónomas participaron a través de sus responsables de Infraestructuras, aunque las propuestas mencionadas por Bravo se refieren principalmente a la red ferroviaria estatal y a Adif y Renfe.

La investigación, pendiente de esclarecer lo ocurrido

El accidente de Urda, que ha causado al menos 69 muertes, sigue bajo investigación. Bravo reclamó que se indague con urgencia lo ocurrido y rechazó que se cierre el análisis con una explicación que reduzca el siniestro a una fatalidad o a la búsqueda de una única persona responsable. El dirigente no atribuyó causas concretas al accidente en el vídeo y presentó la investigación como un paso necesario antes de determinar qué medidas deben adoptarse.

El PP vincula esa investigación con una revisión más extensa del sistema ferroviario. Su propuesta incluye examinar técnicamente toda la red, dedicar atención especial a la conexión entre Andalucía y Madrid, reforzar las áreas de seguridad de Adif y Renfe y poner en marcha un plan de emergencia centrado en el mantenimiento y la conservación.

Al plantear estas demandas, Bravo reiteró que los dos accidentes mencionados por Sánchez como "inasumibles" deben tener consecuencias. Para el vicesecretario popular, la respuesta debe traducirse en cambios de gestión y en una prioridad renovada para la seguridad. El PP sitúa así la revisión independiente y el plan de emergencia entre las medidas que, a su juicio, deben abordarse tras la tragedia de Urda.