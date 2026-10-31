Uno de los firmantes del informe que avaló la rebaja de costes del sistema de seguridad del AVE fue Ángel Contreras. Contreras contaba con todo el apoyo de Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, hasta el punto de que ellos mismos pidieron a Puente, nada más conocerse su nombramiento como ministro de Transportes, que lo mantuviera en el cargo. Y Puente se empleó a fondo: no lo mantuvo. Lo hizo presidente de ADIF.

El accidente ferroviario de Urda ha demostrado el fallo del sistema de seguridad LZB. El asunto era tan conocido y evidente que ya en 2020 se autorizó por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez la sustitución de este anticuado sistema por uno nuevo: el ERTMS. Vozpópuli acaba de publicar un expediente de Adif de 2021 que adquiere especial relevancia en esta tesitura. Se trata del que permitió a Thales continuar en el concurso para renovar los sistemas de señalización de ese corredor después de presentar una oferta considerada anormalmente baja. Ese expediente va avalado por una firma llamativa: la de Ángel Contreras Marín, que por aquellas fechas dirigía el área de Conservación y Mantenimiento. Ambos dieron su visto bueno al informe por ver el precio coherente y admisible. Y ello, pese a que suponía una baja más que considerable frente al precio de salida.

La oferta de Thales fue de 77,5 millones de euros, cuando el presupuesto de licitación era de 108,38 millones sin IVA. La rebaja del 28,45% superaba el umbral del 17,21% establecido para considerar que una propuesta podía incurrir en valores anormales o desproporcionados, como ha destacado Vozpópuli en su información.

Las investigaciones de la Guardia Civil

Pero la noticia cobra aún más relevancia al cruzar los datos con las investigaciones de la Guardia Civil en los casos de corrupción que rodean al Gobierno. Y es que Koldo García Izaguirre siguió con sus gestiones de obras presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. Y sus conversaciones mantenidas con Santos Cerdán revelan que Koldo daba por hecho que con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes la estructura presuntamente corrupta se debía mantener debido a la gran cercanía de Cerdán a él.

Es más, las conversaciones interceptadas por la UCO revelan que Koldo pidió a Cerdán que hiciera las gestiones pertinentes ante Puente para que se mantuviera en sus cargos a dos personas. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro. Pues bien: uno de los cargos exigidos por Koldo no fue sólo mantenido sino que fue elevado al rango de presidente de Adif por Puente. El ascendido fue Ángel Contreras, justo la persona que venía de ser nada menos que el responsable de mantenimiento de las vías españolas. Y mantenimiento es justo ahora el área que concentra las miradas tras los accidentes ferroviarios y la sospecha de que un déficit de mantenimiento puede haber sido la causa de los desastres.

La UCO encontró en su momento esa conversación, en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señalaba Koldo. La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)".

Dos obras más

El contexto de la conversación era el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Y el cinco de diciembre de ese 2023 -es decir, unos pocos días después- surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y ahora pasaba a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo reclamó a Cerdán para que se lo dijera a Óscar Puente. El nombramiento, de hecho, fue, obviamente "en Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", como publicó la web de La Moncloa.

Contreras tuvo que ser destituido de su cargo con celeridad: en septiembre de 2024. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sí, el mismo Óscar Puente, se veía obligado a destituir a Contreras, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales.

Fue Puente quien lo nombró en el cargo. Justo al solicitado por Koldo a Cerdán para poder seguir maniobrando. Y tampoco es que fuera un misterio el núcleo de amistades de Contreras: era uno de los que se reunía con Koldo y Ábalos en el restaurante La Chalana.