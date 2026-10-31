Qué hacer si cancelan su AVE por un accidente: derechos, reembolsos e indemnizaciones

La cancelación de un AVE por un accidente ferroviario puede trastocar los planes de cientos de viajeros, pero hay algo que no debería quedar en el aire: sus derechos. Quedarse sin tren no significa perder automáticamente el dinero del billete ni tener que buscarse la vida para llegar al destino. La normativa europea establece alternativas para los pasajeros afectados por cancelaciones y retrasos importantes, aunque las indemnizaciones dependen de las circunstancias concretas del incidente.

El Reglamento (UE) 2021/782, que regula los derechos de los viajeros de ferrocarril, contempla que, cuando una cancelación pueda provocar una demora de al menos 60 minutos en la llegada al destino final, la compañía debe ofrecer al pasajero la posibilidad de recuperar el importe del billete o continuar el viaje por una ruta alternativa. La elección corresponde al viajero, que puede optar por llegar a su destino lo antes posible o hacerlo en una fecha posterior que le convenga, en condiciones comparables y sin costes adicionales.

Reembolso íntegro o transporte alternativo

El primer derecho es el reembolso. Si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar la devolución del importe correspondiente. Si ya ha recorrido parte del trayecto, también podrá recuperar el coste de los tramos efectuados cuando el viaje haya perdido su razón de ser dentro del plan inicial. En ese supuesto, la compañía debe contemplar igualmente el regreso al punto de partida cuando corresponda.

La segunda opción es continuar el desplazamiento. La empresa ferroviaria debe ofrecer una alternativa razonable para llegar al destino final, ya sea mediante otro tren o, cuando proceda, otro medio de transporte. No se trata de obligar al cliente a aceptar cualquier solución, sino de proporcionarle una opción en condiciones comparables.

Hay un plazo especialmente relevante: si la compañía no informa de las alternativas disponibles dentro de los 100 minutos siguientes a la hora prevista de salida del servicio cancelado, el viajero puede organizar por su cuenta un desplazamiento mediante otros servicios públicos de ferrocarril, autocar o autobús y reclamar después los gastos necesarios, adecuados y razonables. Conviene conservar los billetes, las facturas y todos los justificantes.

¿Y si el accidente impide reclamar una indemnización?

Aquí aparece la diferencia que más confusión genera. El derecho al reembolso o al transporte alternativo no es lo mismo que una indemnización adicional por las molestias y el retraso.

Como regla general europea, cuando el viajero continúa su viaje y llega con entre 60 y 119 minutos de demora, la indemnización mínima es del 25 % del precio del billete. Si el retraso alcanza los 120 minutos, asciende al 50 %. Estas compensaciones se aplican conforme a las condiciones del Reglamento y no deben confundirse con la devolución del dinero por un viaje cancelado que el pasajero decide no realizar.

Sin embargo, la normativa contempla excepciones. La compañía puede quedar exenta de pagar la indemnización por retraso cuando demuestre que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias ajenas a la explotación ferroviaria, a la conducta del viajero o a determinados comportamientos de terceros que no pudo evitar pese a actuar con la diligencia exigible.

Por eso, no basta con afirmar que hubo un accidente para concluir que el pasajero tiene derecho a cobrar una compensación adicional, ni tampoco para sostener que carece de derechos. Habrá que examinar qué ocurrió, cuál fue la causa de la cancelación y qué medidas adoptó la compañía. El reembolso y la alternativa de transporte siguen siendo cuestiones distintas de la indemnización por demora.

Comida, alojamiento e información: obligaciones que también cuentan

La protección del viajero no termina con el billete. Cuando la cancelación o el retraso alcanza los 60 minutos, la normativa europea prevé asistencia, que puede incluir comida y refrescos en una medida proporcionada al tiempo de espera y a las circunstancias. Si resulta necesario pasar la noche fuera o prolongar la estancia, también contempla alojamiento y transporte entre este y la estación cuando sea materialmente posible.

Además, la compañía debe mantener informados a los pasajeros sobre la situación y sobre la hora estimada de salida o llegada del servicio alternativo en cuanto disponga de esos datos. La incertidumbre no justifica que el viajero quede abandonado sin información.

Cómo reclamar sin perder dinero por el camino

Lo recomendable es conservar el billete, los avisos de cancelación, los mensajes recibidos y las facturas de cualquier gasto adicional. La reclamación debe dirigirse inicialmente a la compañía ferroviaria, solicitando de forma clara el reembolso, el transporte alternativo o la indemnización que corresponda. Si la respuesta no es satisfactoria, se puede acudir a los organismos de consumo o a las vías de resolución de conflictos pertinentes.

La conclusión es sencilla: un accidente puede justificar la cancelación de un AVE, pero no convierte al pasajero en el responsable de asumir todas sus consecuencias económicas. La ley reconoce alternativas para recuperar el dinero o llegar al destino y establece obligaciones de asistencia. Otra cuestión es que proceda una indemnización adicional, algo que dependerá de las causas del siniestro y de las excepciones legales aplicables. Conocer esa diferencia es esencial para reclamar lo que realmente corresponde.