Aviso a Pedro Sánchez: Berlín ilustra la trampa de intervenir los alquileres

Una vivienda puede tener un alquiler más bajo y resultar mucho más difícil de encontrar. Esta es la contradicción que suelen esconder las promesas políticas de congelar las rentas: el precio intervenido permite presentar una rebaja inmediata, pero deja fuera de la fotografía a quienes buscan casa y se encuentran con un mercado cada vez más estrecho.

El experimento de Berlín ofrece un ejemplo especialmente revelador. La capital alemana introdujo en febrero de 2020 un sistema que congelaba los alquileres y obligaba a reducir aquellos que superaban determinados límites. La medida consiguió abaratar las rentas afectadas, pero también provocó un fuerte retroceso de las viviendas disponibles para nuevos inquilinos.

El escritor e investigador alemán Rainer Zitelmann, colaborador habitual de LD, ha recuperado estos resultados a partir de la tesis doctoral de Pekka Sagner, presentada en la Universidad de Wuppertal. Según recoge Zitelmann, "los alquileres bajaron un 10,3%, mientras que la oferta disponible retrocedió casi un 52%". La investigación permite precisar el alcance del resultado: "se estima una reducción del 51,8% en el número de viviendas ofrecidas en alquiler como consecuencia de la intervención.

Se trata de la oferta anunciada, no del conjunto de viviendas arrendadas de la ciudad. La diferencia es esencial para entender quién soporta el coste: quien conserva su contrato puede beneficiarse de la rebaja, mientras que quien necesita acceder al mercado encuentra menos oportunidades". Zitelmann resume uno de los problemas centrales del experimento: "los distritos donde más bajaron los alquileres también experimentaron las mayores caídas en la oferta de viviendas disponibles para alquilar".

La ventaja visible y el perjuicio menos visible formaban parte de una misma intervención. Una rebaja del precio regulado no equivale, por tanto, a una mejora general del acceso. Para una pareja que busca su primera vivienda, un trabajador que cambia de ciudad o una familia que necesita mudarse, la existencia de pisos disponibles resulta tan decisiva como su renta mensual. Si las viviendas escasean, conseguir un contrato se convierte en un proceso más difícil y competitivo.

El segundo argumento que destaca Zitelmann afecta a la conservación de los inmuebles: "los propietarios redujeron el gasto en mantenimiento, puesto que estos desembolsos dejaron de ser económicamente viables con los alquileres más bajos". Pekka Sagner, autora de la tesis, observó efectivamente "una caída más intensa de los anuncios de viviendas presentadas como reformadas, lo que es compatible con el menor incentivo para invertir que introducen los topes".

El precedente de San Francisco

La evidencia adicional permite ampliar el foco más allá del caso alemán. Rebecca Diamond, Tim McQuade y Franklin Qian estudiaron la ampliación del control de alquileres en San Francisco en una investigación publicada en American Economic Review en 2019. Su trabajo detectó beneficios para los inquilinos protegidos: la regulación observó cómo se redujo un 15% la oferta de vivienda en alquiler, por ejemplo mediante ventas a compradores que iban a ocupar los inmuebles y actuaciones de transformación de los edificios que habilitaron los pisos como oficinas.

Ese resultado explica por qué evaluar estas políticas exige mirar más allá de los contratos que siguen vigentes. Los beneficiarios iniciales son fáciles de identificar. Los perjudicados quedan repartidos entre quienes tardan más en encontrar casa, deben ampliar su búsqueda o terminan aceptando una vivienda menos adecuada.

En Berlín, la intervención acabó anulada. El Tribunal Constitucional Federal anunció el 15 de abril de 2021 que la norma era nula porque el estado federado carecía de competencia para aprobarla en una materia ya regulada por la legislación federal. El motivo de la decisión fue competencial: la evaluación de sus consecuencias económicas corresponde a otra discusión.

Una advertencia para España

España afronta este debate con un problema de oferta que el propio Banco de España ha cuantificado. Se estima que la brecha entre el número de viviendas que tenemos y las que deberíamos tener para evitar tensiones en el mercado se sitúa alrededor de 800.000 unidades. Algo más de la mitad de este desajuste se concentra en cinco provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Las intervenciones de la Administración Sánchez han tenido nefastas consecuencias. El portal Idealista ha ofrecido los siguientes datos:

Los tres primeros años de la Ley de Vivienda (mayo 2023-mayo 2026) se saldaron con un descenso de la oferta del 30%, así como un aumento de los precios del 31%.

(mayo 2023-mayo 2026) se saldaron con un descenso de la oferta del 30%, así como un aumento de los precios del 31%. En total, bajo el gobierno de Sánchez, los pisos en alquiler han caído de 902.664 a 510.091 (2018 vs 2025), lo que supone un descenso del 44% o, lo que es lo mismo, 392.573 unidades menos.

o, lo que es lo mismo, 392.573 unidades menos. Los controles del alquiler defendidos por el Ejecutivo fueron adoptados en Barcelona, Pamplona y Coruña, donde las caídas interanuales que se han dado entre los segundos trimestres de 2025 y 2026 han sido, respectivamente, del 11%, 39% y 36%.

Una política de vivienda debe medirse también por las puertas que abre a quienes todavía buscan casa. Berlín consiguió rebajar los precios intervenidos mientras se desplomaba la oferta anunciada. Para los jóvenes que intentan emanciparse, el alquiler barato de un piso al que no pueden acceder ofrece poco consuelo.