¿Cuándo caduca la subvención del Kit Digital? Los cuatro plazos que debes conocer antes de pedirlo

Cuando alguien pregunta cuándo termina el Kit Digital, suele mezclar cuatro fechas distintas: el final del programa, el cierre del plazo para pedirlo, el tiempo para gastar el bono y la duración del servicio contratado. Confundirlas tiene consecuencias, porque un bono que no se usa a tiempo se pierde.

Estos son los plazos, con las condiciones de la última convocatoria para autónomos y empresas de menos de tres empleados.

Cuándo termina el programa

No tiene fecha. Desde la Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE en enero, las bases del Kit Digital se aplican hasta que se agoten sus fondos, y el dinero no gastado debe reinvertirse en el propio programa, incluso después de 2026.

Cuándo termina el plazo para solicitarlo

Cada convocatoria tiene el suyo. La de autónomos y microempresas cerró el 31 de octubre de 2025 y no se ha abierto otra. Si llega una nueva, tendrá su propio plazo, y es probable que vuelva a funcionar por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, así que la fecha de cierre oficial puede no ser la real.

Cuándo caduca el bono concedido

Este es el plazo que más conviene vigilar. En la última convocatoria del segmento III, el beneficiario tenía seis meses desde la concesión para consumir el bono, es decir, para firmar con un agente digitalizador los acuerdos en los que gastarlo. Si se deja pasar, el bono caduca y el dinero vuelve al programa. Por eso conviene tener decidido qué se quiere contratar antes incluso de que llegue la concesión.

Cuánto dura el servicio contratado

Una vez firmado y validado cada acuerdo, la prestación tiene dos fases. La primera, de implantación, dura como máximo tres meses: es cuando se monta la web o se entrega el ordenador. La segunda dura doce meses, durante los cuales el agente mantiene el servicio. Al terminar esos doce meses cambian algunas cosas.

La web puede seguir activa si el negocio paga el alojamiento y el dominio. Y en el caso del ordenador, Red.es establece que el agente debe informar del valor residual del equipo, que puede ser como máximo el 15% del importe del acuerdo. Si el beneficiario quiere quedárselo, abona esa cantidad.

Un plazo más: la justificación

El agente digitalizador es quien justifica cada fase ante la Administración. Si no lo hace en plazo, Red.es puede exigir el reintegro de la ayuda al beneficiario. Es una de las razones para elegir un agente con experiencia.

Qué conviene hacer ahora

Como hoy no hay convocatoria abierta, el único plazo que corre es el tuyo: el tiempo que tardes en tener todo preparado cuando se abra. La preinscripción de Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, sirve para adelantar ese trabajo. Es gratuita, no garantiza la ayuda y, si se abre un plazo, los preinscritos se contactan por orden de registro. Prepárate sin compromiso en ordenadorlibertad.es.