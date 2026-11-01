Cuánto cuesta mantener una sepultura en España: gastos de nichos, tumbas y lápidas

En España el mantenimiento de las lápidas está de media en torno a unos 20 y 40 euros, en su totalidad serían en torno a los 450 euros anuales por lápida. Un gasto elevado si se tiene en cuenta que en ocasiones hay que mantener más de una.

La limpieza puntual o a fondo se cobra entre los 100 y los 470, hay personas que prefieren la contratación de servicios mensuales por en torno a unos 20 euros al mes. Pero no solo se trata de la limpieza de las lápidas; también es necesario en ocasiones el repaso de los nombres y las letras en la lápida.

Hay muchos factores que influyen en el precio del mantenimiento de las lápidas como el material de estas, que pueden ser de granito o mármol. El granito es menos costoso de mantener ya que resiste mejor los cambios y el paso del tiempo. El mármol, por otro lado, es más poroso y por lo tanto requiere más cuidado y limpieza. También depende del tamaño o la ubicación donde se encuentre.

Pero no solo el mantenimiento es costoso, comprar una lápida en sí mismo también supone un gasto importante que oscila entre los 300 y los 2.500. Por ello, cuando alguien fallece, valorar las opciones en función del deseo de la persona fallecida y del presupuesto, es en ocasiones un dolor de cabeza para muchas familias.

Columbarios : para aquellos que desean la incineración en lugar de ser enterrados los precios varían entre los 200 y los 300.

: para aquellos que desean la incineración en lugar de ser enterrados los precios varían entre los 200 y los 300. Nichos : los nichos, tumbas colocadas en una pared o muro, varían en función de lo básicas que sean o lo originales que sean, entre 280 y 1.500.

: los nichos, tumbas colocadas en una pared o muro, varían en función de lo básicas que sean o lo originales que sean, entre 280 y 1.500. Tumbas o sepulturas de suelo: son las opciones más caras variando desde los 1.200 y hasta más de 3.000 euros. Además, estas opciones son las más caras de mantener.

Por supuesto también hay que añadir a estos gastos la personalización de cada lápida, desde las grabaciones láser que rondan los 600-1.000 euros, las incrustaciones de cerámica suben hasta los 1.500. Hay quien incluye esculturas que pueden llegar hasta los 2.500 euros.

Fuente: Pexels

Ayudas y financiación a plazos

En España no existen ayudas públicas oficiales para la financiación de lápidas o tumbas, aunque desde la Seguridad Social, en caso de que la persona fallecida estuviera dada de alta o similar o en su defecto percibir una pensión contributiva, ofrece una pequeña cuantía de 46,50 euros a quien financie el sepelio, que puede reclamarse desde el fallecimiento hasta cinco años posteriores y debe resolverse por la administración en un plazo máximo de 90 días. Además, en muchas de las empresas encargadas de los mármoles o grabación de nombres se ofrecen pagos a plazos de entre 3 y 12 meses, en ocasiones sin intereses.

Reservar sitio en el cementerio

En España no se reserva el territorio como tal en el cementerio, sino que se adquiere lo que se denomina derecho de concesión administrativa. En este precio influyen, como hemos mencionado antes, el tipo de enterramiento, el plazo de reserva (con máximos de entre 75 y 90 años) a mayor cantidad de años, más crece la tasa. También dependerá de la ubicación del cementerio. En algunos ayuntamientos de municipios puede aplicarse un cargo extra por servicio de prenecesidad si se contrata este servicio sin defunción inmediata.

Un seguro de decesos cubre una reserva de forma temporal, pero si se desea otro tipo de enterramiento o de categoría permanente, la familia será la encargada de abonar la diferencia.

Cuestiones legales

En España, los familiares directos, según el Código Civil, están obligados a hacerse cargo del enterramiento del fallecido. El orden de responsabilidades de estos familiares directos es: cónyuge, hijos y descendientes o padres y ascendientes.

En caso de poder demostrar la incapacidad económica de hacerse cargo de los gastos del enterramiento—si el fallecido no tenía seguro de decesos—el Ayuntamiento pasa a asumir los gastos, y podría reclamar los costos si se detecta patrimonio del difunto.