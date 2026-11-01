El truco del empadronamiento que permite a una familia embolsarse 3.043 euros de IMV al mes

Hace unos días nos sorprendió comprobar cómo la familia marroquí desahuciada el pasado viernes en Vitoria ha estado percibiendo 2.454 euros de dinero público al mes, a los que hay que sumar otras ayudas de emergencia y el apoyo del Banco de Alimentos. Sin embargo, cantidades tan desorbitadas para quienes no trabajan pueden alcanzarse simplemente con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tal y como vamos a demostrar en este artículo.

Manuel Llamas, director del programa de esRadio La Trinchera de Llamas, explica cómo funciona este proceso en el siguiente vídeo:

Hecha la ley, hecha la trampa En España hay familias que se levantan casi 3.000 euros al mes con el Ingreso Mínimo Vital con la trampa del doble padrón pic.twitter.com/LTktCbkyBy — manuel llamas (@manuel_llamas) October 26, 2026

"A ver, para empezar, la gente no es tonta, la gente no es imbécil, y para maximizar las paguitas, lo que hacen muchas familias es lo siguiente. Imaginaos una pareja con cuatro niños, con cuatro menores a cargo. Pues bien, lo que hacen muchos es, en primer lugar, no estar casados. Esto ya es importante señalarlo. Y, en segundo lugar, empadronarse en domicilios diferentes, de tal forma que la madre, por ejemplo, se empadrona con tres niños en una casa, en un domicilio, en una dirección, de modo que se levanta unos 1.600 euros al mes de ingreso mínimo. Pero el padre se domicilia en otra casa, en otra dirección, con el otro menor a cargo que queda, y se levanta otros 1.100 euros al mes", comienza explicando Manuel Llamas.

"En realidad, viven juntos, todos en la misma casa, pero como nadie lo comprueba, el resultado es que cobran por partida doble. Una pareja con cuatro niños a cargo puede llegar a cobrar hasta 2.700 euros al mes de ingreso mínimo, tocándose el papo, con toda la jeta, sin necesidad de trabajar. Porque es gente que puede trabajar, no es que estén incapacitados, no es que estén enfermos. Para nada. Pueden trabajar perfectamente, pero no trabajan, no tienen esa necesidad, porque viven del esfuerzo y el trabajo de los demás. Con los impuestos que pagan el resto de los españoles, empresas y trabajadores", sentencia el analista económico de Libre Mercado.

Hasta 2.670 euros sólo por el IMV en 2026

Así funciona, tal y como explica Manuel Llamas en el vídeo. A continuación, puede verse una tabla con las cuantías del IMV que puede recibir una familia monoparental según el número de hijos a su cargo. Las cifras de 2027 son una proyección: aplican a las de 2026 la subida de en torno al 14% que se prevé para el próximo año, ya que la ley obliga a que la renta de una persona sola alcance entonces el 75% del umbral de pobreza del INE, lo que la situaría en unos 836 euros. La cuantía definitiva dependerá del decreto que se apruebe.

Como puede verse, en el ejemplo que plantea Manuel Llamas (una pareja no casada con cuatro hijos en la que uno de los progenitores se empadrona con tres de ellos en una vivienda y el otro con el hijo restante en otra, aunque en realidad todos vivan juntos), la familia percibiría un total de 2.670,30 euros al mes en 2026 y unos 3.043 euros en 2027. Aunque constituye un fraude, es algo que puede ocurrir perfectamente.

En 2027, la cuantía ascendería hasta loa 3.043 euros

Es más, tal y como está diseñada la ley, parece incentivar este tipo de fraude, ya que lo que la familia percibiría por separado es sustancialmente mayor que lo que obtendría empadronándose toda junta. A continuación, puede verse la tabla para hogares con dos adultos, según el número de menores a su cargo, y la diferencia que existe.

En el ejemplo citado, si la pareja estuviera empadronada junto a sus cuatro hijos, percibiría 1.613,92 euros al mes en 2026 y unos 1.839 euros en 2027. Es decir, empadronándose por separado cobra 1.056,38 euros más al mes en 2026, y cobraría unos 1.204 euros más en 2027, un 65% más. Esta misma operación puede hacerse con otras combinaciones. Así pues, una familia puede llegar a cobrar más de 3.000 euros al mes de dinero público solo con el IMV, a lo que podrían sumarse otras ayudas públicas o privadas.