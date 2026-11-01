La factura de la invasión marroquí en Ceuta: más de 45 millones sin contar a los menas

El Gobierno de Ceuta ha cifrado en 45,32 millones de euros el coste extraordinario de la entrada masiva de inmigrantes marroquíes los días 30 y 31 de julio de 2026. La Administración autonómica ha trasladado esta estimación a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en el marco de la causa abierta sobre los acontecimientos y sus consecuencias para los servicios públicos de la ciudad.

El informe, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, recoge las necesidades económicas identificadas por el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas hasta el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, la cantidad no representa el impacto económico total de la crisis, ya que deja fuera los gastos de atención a menores extranjeros y las pérdidas sufridas por la Autoridad Portuaria, las empresas y el empleo.

La partida más elevada corresponde al área de medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas, con una previsión de 31,7 millones de euros, cerca del 70% del importe global calculado por el Gobierno ceutí.

Dentro de este bloque, los trabajos de limpieza extraordinaria concentran 13,5 millones de euros. A ellos se suman otros 3,5 millones destinados a actuaciones de limpieza mediante encargos a medios propios de la Administración, lo que eleva a 17 millones el gasto previsto para ambos conceptos.

La recuperación medioambiental de playas y montes requiere otros siete millones de euros, mientras que la gestión extraordinaria de residuos asciende a cuatro millones.

El documento incluye además 200.000 euros para reforzar la seguridad en las playas. También contempla 2,85 millones para obras de emergencia y medidas de seguridad en instalaciones críticas, con el objetivo de proteger las infraestructuras y mantener la continuidad de los servicios.

Las actuaciones relacionadas con el cementerio aparecen asimismo entre las necesidades identificadas por la ciudad, con partidas específicas para obras y medidas de seguridad.

Alimentación y servicios sanitarios: casi 10 millones

El segundo gran bloque corresponde a sanidad y servicios sociales, con una previsión de 9,9 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad se destina a alimentación, que absorbe 7,5 millones y figura entre los conceptos individuales de mayor importe de todo el informe.

La protección de la salud pública suma otros 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio.

El capítulo incluye también 1,15 millones de euros para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material relacionado con estas intervenciones. A esa cantidad se añaden 200.000 euros para la atención a fallecidos y 600.000 euros para reforzar la seguridad en los cementerios.

Estas previsiones forman parte de las necesidades extraordinarias que el Gobierno local atribuye a la respuesta desplegada tras los acontecimientos de finales de julio.

No obstante, el informe excluye expresamente los gastos derivados de la atención a menores extranjeros, por lo que la cifra comunicada a la Audiencia Nacional no incorpora todos los recursos asistenciales que puede requerir la crisis.

Más de 1,5 millones para seguridad y emergencias

Los servicios municipales de seguridad y emergencias concentran otros 1,55 millones de euros, contabilizados íntegramente como gasto corriente.

La previsión engloba a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y el Parque Móvil. Según el documento, estos recursos adicionales responden a las necesidades de intervención, disponibilidad de efectivos y apoyo operativo durante el periodo analizado.

El informe no detalla cuánto corresponde individualmente a cada uno de estos servicios.

La Administración ceutí también calcula en 1,48 millones de euros el coste extraordinario vinculado a los centros educativos. De esa cantidad, 1,3 millones se destinan a la seguridad de los colegios, mientras que otros 50.000 euros corresponden a cámaras de vigilancia.

Los 130.000 euros restantes se reservan para el traslado de una escuela infantil. El objetivo de estas actuaciones, según la documentación remitida, es proteger las instalaciones y garantizar la continuidad de la actividad educativa.

La suspensión de la Feria suma 690.000 euros

Entre los gastos recogidos figura también el coste de las indemnizaciones previstas por la suspensión de las actividades de la Feria de Ceuta, que asciende a 690.000 euros.

Los feriantes recibirán, según la estimación, 300.000 euros. Otros 240.000 euros corresponden a compensaciones para los titulares de las casetas, mientras que los 150.000 euros restantes se destinan a las orquestas contratadas.

Esta partida se suma a los gastos previstos para la limpieza, la asistencia, la seguridad y el mantenimiento de los servicios municipales afectados por la emergencia.

La juez reclamó los datos el 16 de octubre

La Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital remitió el informe a la magistrada el pasado 21 de octubre, después de que esta solicitara la información mediante un auto fechado el 16 de octubre.

El requerimiento judicial pedía conocer la afectación de los servicios públicos y el coste extraordinario de las actuaciones relacionadas con los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

La estimación abarca desde la crisis migratoria hasta el cierre del ejercicio, por lo que combina necesidades de gasto ya surgidas con previsiones para los meses que quedan de 2026. Los 45,32 millones de euros no equivalen, por tanto, a una cantidad que la ciudad haya desembolsado íntegramente.

El Gobierno de Ceuta precisa, además, que el cálculo se limita a las actuaciones incluidas en el cuadro económico elaborado para responder al requerimiento judicial. El documento no cuantifica las pérdidas de la Autoridad Portuaria ni el impacto sobre el tejido empresarial, el empleo y el conjunto de la economía de la ciudad autónoma.

Tampoco ofrece una valoración económica de los gastos de atención a menores extranjeros. Por ello, el importe comunicado a la Audiencia Nacional constituye una estimación parcial de las necesidades extraordinarias identificadas por la Administración local, circunscrita al periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de 2026.