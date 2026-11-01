La otra cara del accidente de Urda: los trabajadores lamentan la falta de mantenimiento y las "chapuzas" en la gestión

El accidente ferroviario registrado el pasado miércoles en Urda (Toledo), por el que hasta el momento han perdido la vida al menos 69 personas, ha vuelto a poner de manifiesto el enorme malestar que lleva tiempo creciendo entre los profesionales del sector. Un trabajador denuncia a Libertad Digital la degradación de las infraestructuras, las averías recurrentes y unas limitaciones de velocidad que pueden prolongarse durante meses. "Al final acabamos pagando el pato los que estamos abajo", advierte este profesional, mientras cuestiona la gestión del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Y es que el ferrocarril español vive días de conmoción, indignación y, sobre todo, muchas preguntas sin respuesta. El siniestro de Urda, en el que un tren AVE de Renfe colisionó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la línea Madrid-Sevilla, ha dejado al descubierto algo más que las posibles deficiencias de un sistema de señalización. Ha puesto sobre la mesa el malestar de quienes trabajan cada día en el sector y que, desde hace tiempo, vienen advirtiendo de los problemas que arrastra la red ferroviaria española.

Detrás de las siglas, los protocolos, las explicaciones técnicas y las comparecencias políticas hay profesionales que conocen de primera mano las dificultades de circular por una infraestructura que soporta cada vez más tráfico. Maquinistas, trabajadores de los centros de control y empleados de las distintas compañías ferroviarias conviven con incidencias y restricciones que, según el testimonio recabado por este periódico, se han convertido en una fuente permanente de preocupación.

Las declaraciones a LD de este trabajador, que ha pedido expresamente mantenerse en el anonimato, permiten acercarse al ambiente que, según su percepción, se respira entre los profesionales, tanto de Renfe como de las compañías privadas que operan en España, entre ellas Ouigo e Iryo. Sus apreciaciones no constituyen una evaluación técnica independiente de la red ni pretenden determinar las causas del accidente, que deberán establecer los investigadores.

Su diagnóstico va mucho más allá de una incidencia puntual o de una decisión equivocada en un centro de control. El trabajador considera que existe una degradación progresiva de las infraestructuras y una falta de adaptación de los sistemas a las necesidades actuales de una red que mueve muchísimos más trenes que hace unas décadas. "Esto no ha hecho más que empezar", advierte al expresar su temor a que, si no se corrigen los problemas que señala, sigan produciéndose incidencias. No se trata de una predicción técnica sobre nuevos accidentes, sino de su preocupación por la evolución que, según explica, observa en el sector.

Más trenes, más presión y una infraestructura que no responde

El primer elemento que destaca es el incremento del tráfico ferroviario. La liberalización del transporte de viajeros ha multiplicado la presencia de operadores en las líneas de alta velocidad. A Renfe se han sumado compañías como Ouigo e Iryo, que compiten por los pasajeros y utilizan una infraestructura cuya gestión y mantenimiento corresponden a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). La entrada de nuevos operadores ha supuesto más frecuencias, más conexiones y una oferta comercial mucho más amplia, pero el entrevistado considera que el crecimiento del tráfico no ha ido acompañado de una mejora equivalente de las instalaciones.

El trabajador no cuestiona la presencia de nuevos operadores ni atribuye a la liberalización los problemas de seguridad, sino que su crítica se dirige a la capacidad de la infraestructura para soportar ese volumen de circulación. En su opinión, la red debe estar preparada para responder a las necesidades de todas las compañías y garantizar que los trenes puedan circular con las debidas condiciones de seguridad. Desde su experiencia, la situación actual genera una presión añadida sobre los profesionales: cuando aparecen varias incidencias técnicas al mismo tiempo, la capacidad de respuesta se complica y las decisiones que deben adoptarse adquieren una mayor complejidad. "No es lo mismo que falle el LZB en un tren a que lo tengan seis a la vez", señala al referirse a la dificultad que supone gestionar varias incidencias simultáneas.

En su conversación con este periódico pone el acento en la acumulación de problemas en los sistemas de señalización y control. Cuando se produce una avería, explica, los trenes pueden quedar detenidos y es necesario recurrir a procedimientos alternativos para recuperar la circulación. "Al final es una concatenación de cosas, malas prácticas, incluso sin saber por qué lo estás haciendo mal, que llevan a un desastre", advierte. Algunas de estas situaciones se resuelven sin consecuencias graves y apenas trascienden al público, pero el trabajador sostiene que existen numerosas incidencias cotidianas que no llegan a conocerse porque no terminan provocando un problema mayor.

Su preocupación es que, según su percepción, se esté normalizando una sucesión de situaciones que deberían tener carácter excepcional. No habla únicamente de retrasos o incomodidades para los viajeros, sino de la necesidad de que los profesionales puedan desarrollar su trabajo con confianza en los sistemas de protección y en las instalaciones sobre las que circulan los trenes.

Limitaciones de velocidad que duran meses

Hay un ejemplo concreto que utiliza para ilustrar lo que considera un deterioro de la red: las restricciones de velocidad que, según asegura, se mantienen durante largos periodos por defectos en la infraestructura. El trabajador explica que en determinados trayectos se encuentra con limitaciones en líneas diseñadas para circular a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora que obligan a reducir la marcha a 160.

"Yo circulo a diferentes destinos y te encuentras limitaciones por defectos en la vía que llevan muchísimo ahí puestas, parecen parte de la vía", relata. Y añade un ejemplo concreto de lo que dice encontrarse durante su actividad: "Cuando la línea es a 300 km/h te encuentras una limitación a 160 y lleva cuatro o cinco meses sin dar con la solución". Una situación que considera difícilmente justificable cuando se trata de una infraestructura de alta velocidad.

Se trata de una situación que considera especialmente preocupante. Una limitación de velocidad puede estar perfectamente justificada desde el punto de vista de la seguridad. Si existe un defecto en la vía, reducir la marcha es una medida necesaria. Lo que él cuestiona es que esas deficiencias puedan prolongarse durante tanto tiempo sin que se acometan las reparaciones definitivas. "No puede haber limitaciones así, el tren tiene que ir bien", insiste.

Su percepción es que la red va acumulando "parches", restricciones y soluciones provisionales. Para ilustrarlo recurre a una comparación: una compañía puede disponer de trenes modernos y de tecnología avanzada, pero si tiene que circular por una infraestructura que no se encuentra en las condiciones esperadas, el resultado es parecido al de comprar un vehículo de lujo para terminar conduciendo por "caminos de cabras".

El trabajador también advierte de que muchas incidencias no se traducen en accidentes y, precisamente por eso, pasan inadvertidas para los usuarios. "Hay muchas incidencias diarias que no trascienden porque realmente no pasa nada", insiste. Se producen problemas, se aplican procedimientos alternativos y los trenes terminan llegando a su destino, quizá con retraso. Pero, en su opinión, que una incidencia no tenga consecuencias graves no significa que deba dejar de investigarse o corregirse. Por eso considera que el accidente ferroviario de Urda debería servir para revisar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo diario en la red española y no limitar el análisis al episodio concreto.

El LZB, un sistema que necesita ser renovado

Uno de los asuntos que más controversia ha generado tras el accidente de Urda es el sistema de señalización LZB (abreviatura de Linienförmige Zugbeeinflussung), utilizado en la línea Madrid-Sevilla desde 1992 y cuya caída aparece en las primeras hipótesis sobre la tragedia. El trabajador consultado por este periódico introduce un matiz en el debate: no considera que el hecho de que una tecnología tenga décadas de antigüedad signifique automáticamente que sea insegura. De hecho, defiende que el LZB ha ofrecido un buen rendimiento durante muchos años y que ha permitido gestionar con eficacia la circulación ferroviaria. "Yo soy muy amante del LZB", reconoce, antes de explicar que, a su juicio, fue un sistema que funcionó especialmente bien durante los años noventa, los 2000 y hasta fechas más recientes.

Sin embargo, eso no significa que deba permanecer indefinidamente sin ser actualizado. La red ha cambiado, el volumen de tráfico ha aumentado y las necesidades operativas son diferentes. Por eso considera imprescindible avanzar en la renovación de los sistemas de protección y señalización, además de garantizar su mantenimiento. "Creo que hay que cambiarlo y seguir mejorando la seguridad", afirma. Durante la conversación explica también que existen distintos niveles de protección. El sistema principal de supervisión y el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), que puede intervenir como respaldo en determinadas circunstancias, no funcionan de la misma manera. Cuando el sistema principal deja de estar disponible, pueden entrar en juego procedimientos en los que la intervención humana adquiere una importancia mucho mayor.

El trabajador resume así una de las dificultades que, desde su punto de vista, deben tenerse en cuenta al analizar el funcionamiento del sistema: "Cuando algo falla, se queda la interpretación y que lo haga una persona". Puede tratarse de un maquinista, de un responsable de circulación o de otro profesional que tenga que intervenir en la gestión de la incidencia. "Ahí pueden venir fallos", advierte, aunque insiste en que no está reconstruyendo técnicamente lo sucedido en Urda ni atribuyendo a un fallo concreto toda la responsabilidad del accidente.

Su reflexión es que deben analizarse todas las circunstancias que rodearon la sucesión de incidencias y decisiones que terminó en la colisión. La cuestión, bajo su punto de vista, no consiste únicamente en determinar si un sistema es antiguo o moderno, sino en comprobar si todos los mecanismos de protección funcionaron como debían y si existían suficientes barreras para impedir que un problema inicial pudiera desembocar en una tragedia.

En este sentido, las informaciones publicadas por Libertad Digital apuntan a que la renovación de los sistemas de seguridad de la línea Madrid-Sevilla se encontraba pendiente pese a que su licitación había sido autorizada en 2020, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El proyecto contemplaba la implantación del ERTMS —siglas de European Rail Traffic Management System (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario)—, una tecnología más moderna que debía extenderse por toda la línea.

La cuestión resulta especialmente relevante porque las advertencias sobre el funcionamiento de la infraestructura no aparecieron después del accidente. El pasado 5 de octubre —más de tres semanas antes de la tragedia de Urda—, el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, había advertido ante el Senado de los problemas que ocasionaban las desconexiones del LZB.

Según explicó entonces —durante su comparecencia en la comisión de investigación del accidente de Adamuz que se saldó con 46 víctimas mortales y más de 200 heridos—, cuando se interrumpía la señalización, los trenes quedaban detenidos y podían tardar bastante tiempo en recuperar el servicio. También señaló que las quejas más frecuentes relacionadas con la línea Madrid-Sevilla estaban vinculadas precisamente a ese sistema. Son antecedentes que refuerzan la necesidad de examinar la situación de la infraestructura, aunque no permiten establecer por sí solos una relación causal con el accidente.

La inversión: el dinero está, pero hay que saber dónde se gasta

Si hay una reclamación por parte de este trabajador consultado por LD es la necesidad de invertir mucho más en la red ferroviaria. Considera que España dispone de una infraestructura extraordinaria, construida durante décadas y que llegó a situar al país entre las referencias internacionales de la alta velocidad. Sin embargo, sostiene que ese patrimonio necesita mantenimiento, renovación y una inversión continuada para evitar su deterioro. "Esto requiere mucha, mucha inversión", resume.

No afirma disponer de información sobre la ejecución de los presupuestos ni sobre el destino concreto de todas las partidas públicas. Su crítica se basa en lo que dice observar en su actividad profesional cotidiana y en las noticias que ha conocido sobre determinadas actuaciones. Considera que el Estado destina recursos al ferrocarril, pero se pregunta si ese dinero termina empleándose adecuadamente y si las prioridades de inversión responden a las necesidades reales de la infraestructura. "Yo creo que la inversión la recibe el Estado; otra cosa es qué hacen con ese dinero, si lo destinan bien o no", se pregunta.

En la conversación también expresa sus sospechas sobre determinadas adjudicaciones y sobre la calidad de algunos trabajos. Alude a informaciones relativas a contratos en los que, según lo que ha conocido, se habría optado por soluciones más económicas o materiales que considera de menor calidad. "Chapuzas", como él las define. Como ejemplo, menciona noticias sobre trabajos en los que, según su interpretación, no se habría utilizado la soldadura que consideraba adecuada por haberse optado por una alternativa más barata. "Parece que están regateando simplemente para salir adelante", comenta. Llega incluso a expresar sus sospechas sobre posibles prácticas irregulares en la gestión del dinero público. Son impresiones y sospechas personales del entrevistado: no aporta documentación que permita acreditar irregularidades, comisiones ilegales o prácticas corruptas, por lo que no cabe presentar esas posibilidades como hechos probados.

Pero lo que sí sostiene con claridad es que, a su juicio, la seguridad ferroviaria no debería estar sometida a la lógica de buscar el ahorro inmediato. Una infraestructura que transporta diariamente a miles de personas necesita recursos suficientes, planificación y supervisión. Y, sobre todo, necesita que las actuaciones se ejecuten y terminen. "Tenemos una red fantástica y unos sistemas que han funcionado muy bien, pero hay que seguir invirtiendo y mejorando", insiste.

La comparación que utiliza para explicar su preocupación es bastante gráfica: una compañía ferroviaria puede adquirir trenes modernos, invertir en tecnología y pagar los correspondientes cánones por circular, pero si la infraestructura que debe utilizar no está a la altura, se encuentra con unas condiciones que no se corresponden con las expectativas con las que comenzó a operar. "Es como si compras un Ferrari y te dicen que las carreteras están de maravilla, pero cuando vas a pasar por ellas te encuentras caminos de cabras", explica.

Las compañías privadas, al igual que Renfe, dependen de una red cuya conservación no está en sus manos. Por eso, el entrevistado insiste en que el problema no puede reducirse a una disputa entre operadores públicos y privados. A su juicio, las empresas tienen sus propios recursos y modelos de negocio, mientras que la responsabilidad de mantener la infraestructura corresponde a Adif. De ahí que reclame que el debate se centre en las competencias de quienes gestionan la red y en la manera en que se están ejerciendo.

Óscar Puente y la responsabilidad que no puede quedarse en el centro de control

El papel de Óscar Puente es otro de los puntos que generan críticas en el testimonio. El ministro de Transportes ha comparecido en varias ocasiones desde el accidente de Urda para explicar las primeras hipótesis sobre lo sucedido y el funcionamiento del sistema de señalización. En sus explicaciones puso el foco en la caída del LZB y en la posterior intervención del centro de control de Adif en Atocha, así como en la decisión de autorizar la reanudación de la marcha del AVE que terminó colisionando contra el tren de Iryo detenido en la vía.

El trabajador consultado por Libertad Digital no pretende exonerar de responsabilidades a quienes pudieran haber cometido errores ni descarta que se haya producido un "fallo humano". Lo que cuestiona es que, en su opinión, el debate político termine concentrándose exclusivamente en la actuación de una persona que trabajaba en unas circunstancias excepcionales. Su argumento es que las decisiones no se producen en el vacío: detrás de una orden, una autorización o una maniobra existen protocolos, sistemas de seguridad y condiciones de trabajo que, según explica, también deben analizarse.

En su valoración, el Ministerio de Transportes no puede limitarse a examinar la actuación de quienes estaban en el centro de control sin asumir su propia responsabilidad sobre el estado de la infraestructura. "El que tiene que asumir las responsabilidades es él", afirma en referencia a Óscar Puente. Y desarrolla su argumento: "Que sigamos con el LZB después de cuarenta y tantos años, que vayan tantos trenes y que la infraestructura esté como está, eso no depende de circulación ni de los maquinistas, sino que depende de ellos", dice en referencia a los máximos responsables de la red de transportes en España.

El entrevistado reconoce que escuchó las explicaciones de Puente y que algunas de ellas le parecieron técnicamente más razonables de lo que esperaba. "Por lo menos el otro día no dijo demasiadas barbaridades", admite. Sin embargo, sostiene que eso no modifica lo que considera la cuestión fundamental: el ministro debe responder políticamente por la situación de las infraestructuras que dependen de su departamento.

También advierte de que los problemas no comenzaron con el actual titular de Transportes. Las decisiones sobre la renovación de la red se arrastran desde legislaturas anteriores, incluida la etapa de Ábalos. "Anteriormente, pero también con el PP... todos igual", apunta al recordar que la responsabilidad sobre el mantenimiento ferroviario no puede circunscribirse a un único Gobierno. Por eso, a su juicio, no tendría sentido convertir el debate en una batalla partidista destinada únicamente a trasladar responsabilidades de un Ejecutivo a otro.

El trabajador introduce además otro elemento que considera relevante: la presión que soportan los centros de control cuando se acumulan varias incidencias. A su juicio, una decisión que posteriormente puede ser cuestionada debe analizarse teniendo en cuenta las circunstancias en las que se adoptó. "Una mala decisión, pero ¿por qué se toma? Pues porque al final se toma con una presión, con muchos trenes más de los que son capaces de soportar", sostiene. Es su interpretación de las condiciones de trabajo, no una conclusión acreditada sobre lo sucedido en el centro de control de Atocha.

La cronología de la modernización del ERTMS en la línea Madrid-Sevilla resulta especialmente relevante en este contexto. El proyecto se autorizó en 2020 y, según las informaciones publicadas por este periódico, seis años después seguía sin estar instalado en toda la línea. Mientras tanto, Óscar Puente ha defendido que el LZB era un sistema contrastado, operativo desde 1992 y que se encontraba en proceso de sustitución. Pero el problema que plantea el trabajador es otro: qué sucede cuando un sistema falla y si existen suficientes mecanismos para evitar que una incidencia pueda desencadenar una situación irreversible.

El miedo de los viajeros y la presión de los trabajadores

La tragedia también ha tenido un efecto psicológico sobre los trabajadores del sector. El entrevistado reconoce que el accidente le ha afectado especialmente porque conoce a profesionales que han perdido la vida y porque él mismo utiliza el tren de manera habitual. "Dos compañeros míos han fallecido en el accidente, además de un montón de viajeros. Podíamos haber sido cualquiera de nosotros", explica. La seguridad ferroviaria, añade, no es una abstracción: es una condición imprescindible para que miles de trabajadores puedan desarrollar su actividad y para que los ciudadanos confíen en un medio de transporte que durante décadas ha sido considerado uno de los más seguros.

Recuerda incluso cómo había recomendado a familiares que viajaran en tren por las garantías que ofrecía el sistema. Después de lo ocurrido en Urda, admite que esa confianza se ha visto inevitablemente golpeada. "Yo a mi padre, que nunca va en tren, le convencí para que viajara porque le decía que era superseguro. Y fíjate lo que ha pasado", relata. También reconoce que ha percibido preocupación entre los viajeros: "La gente debe tener ese miedo a pasar de ser un transporte que se vende como seguro a decir: a ver qué puede pasar".

No significa que los profesionales acudan a trabajar pensando que puede suceder una desgracia en cualquier momento. De hecho, considera que sería psicológicamente insoportable desarrollar una actividad de tanta responsabilidad bajo ese estado de permanente temor. "Yo voy, hago mi trabajo y punto. No tengo que estar todo el día pensando en que me puede pasar algo, porque al final te vuelves loco", explica. Pero sí considera imprescindible que los trabajadores puedan confiar en los procedimientos, en los sistemas de protección y en las infraestructuras sobre las que desempeñan su labor.

También percibe que entre los viajeros se ha extendido una sensación de inseguridad. Es su impresión a partir de las reacciones que ha conocido después de la tragedia, pero considera que refleja un problema que no se soluciona únicamente con declaraciones institucionales. El trabajador insiste en que el sector necesita recuperar la tranquilidad mediante medidas concretas: solucionar las averías, eliminar las restricciones que se prolongan injustificadamente, modernizar los sistemas de señalización y garantizar que las vías se encuentran en condiciones adecuadas.

El malestar ferroviario no entiende de compañías

Una de las cuestiones más significativas del testimonio es que el descontento, según asegura, no se limita a una sola compañía. El trabajador considera que la preocupación es compartida por profesionales de diferentes operadores y que las diferencias entre empresas desaparecen cuando se habla de seguridad y del estado de las infraestructuras. Durante una reciente visita a Barcelona pudo comprobar el malestar de maquinistas que estaban secundando una huelga. "Vi a un montón de maquinistas de huelga y a gente que conozco. La sensación es la misma: está todo el mundo igual de mosqueado", asegura.

Es una cuestión que merece especial atención después de la tragedia de Urda. La liberalización ferroviaria ha introducido nuevos operadores, pero todos dependen de una infraestructura común. Por eso, las deficiencias que denuncia el entrevistado no distinguirían entre trenes públicos y privados. El problema afecta tanto a los profesionales que conducen los convoyes como a quienes gestionan la circulación, realizan tareas de mantenimiento o trabajan en los centros de control. "Cualquiera de Renfe te diría lo mismo que te estoy diciendo yo", reitera.

En este contexto, el accidente de Urda ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación que, según el trabajador, lleva tiempo presente en el sector: no se puede exigir a los profesionales que respondan con absoluta precisión ante cualquier incidencia si no disponen de unas instalaciones y unos sistemas de seguridad a la altura de las circunstancias.

Una red que necesita algo más que explicaciones

Asimismo, el siniestro ha abierto un debate que no debería cerrarse cuando desaparezcan los focos de las comparecencias políticas. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió exactamente, qué sistemas fallaron, qué decisiones se adoptaron y por qué los mecanismos de protección no evitaron el choque. Pero, más allá de las responsabilidades concretas que puedan establecerse, el testimonio de este trabajador pone el acento en una cuestión que afecta al conjunto del sistema ferroviario español: la necesidad de recuperar una cultura de mantenimiento, inversión y prevención.

El sector no reclama únicamente tecnología más moderna. Reclama, según la denuncia a LD por parte de este profesional, que las instalaciones funcionen, que las averías se solucionen, que las restricciones de velocidad no se eternicen y que el incremento del tráfico vaya acompañado de una mejora proporcional de las infraestructuras. España construyó una de las redes de alta velocidad más importantes del mundo, pero con este testimonio queda patente que ese patrimonio necesita una atención constante para conservar sus prestaciones y garantías.

Su última reflexión resume el sentimiento que quiere trasladar: "Al final acabamos pagando el pato los que estamos aquí abajo, los que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos". Porque, cuando se trata de seguridad ferroviaria, los problemas de mantenimiento, los retrasos en las inversiones y las decisiones de gestión no son simples cuestiones administrativas. Detrás de cada tren viajan cientos de personas. Y quienes trabajan en ellos necesitan tener la certeza de que el sistema que debe protegerlos está a la altura de su responsabilidad. En definitiva, el ferrocarril español necesita recuperar la confianza de sus trabajadores y de sus viajeros cuando hay vidas en juego.