"No es magia, son tus impuestos": el colapso de las infraestructuras destapa las mentiras de Hacienda y de Óscar Puente

El anuncio del Ministerio de Hacienda en el que bajo el eslogan de "no es magia, son tus impuestos" presumía de las bondades del servicio ferroviario español no puede resultar más ofensivo tras el catastrófico accidente de tren de Urda.

Para más inri, en estos momentos, Hacienda ingresa más que nunca de los ciudadanos y las empresas de nuestro país, pero ese hito no se aprecia en la mejora de los servicios públicos. Todo lo contrario.

En el año 2025, el fisco se dio un festín recaudatorio de 325.356 millones de euros, 30.622 millones más que un año antes y 116.671 millones más que en el mismo periodo de 2018. Además, entre enero y agosto de 2026, la recaudación ha ascendido a 230.277 millones de euros, 20.426 millones más que en 2025 y 98.465 millones más que en los mismos meses de 2018.

Un informe demoledor

Sin embargo, un estudio del Instituto de Estudios Económicos corrobora que la inversión en infraestructuras en España no está a la altura de las cifras de ingresos del Estado. Y es que, tras un periodo inicial de expansión, especialmente marcado en el caso de las infraestructuras ferroviarias, todas las categorías experimentan caídas prolongadas a partir de 2009.

Así, desde aproximadamente 2012 las inversiones viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias se mantienen de forma persistente por debajo del nivel de referencia de 2004. Aunque en los últimos años se observa cierta recuperación, ninguna modalidad logra volver a los niveles precrisis, reflejando una tendencia de inversión estructuralmente débil. El mantenimiento de los niveles de inversión por debajo de los de 2004 "sugiere un deterioro acumulado en la calidad y capacidad de las infraestructuras, lo que puede frenar la productividad, elevar costes logísticos y limitar la conectividad empresarial", reza el texto. A esta valoración habría que sumarle las vidas humanas que están en juego ante este deterioro.

Además, el problema no está solo en invertir, también hay que mantener las infraestructuras que se quedan más viejas. En este sentido, los datos del informe muestran un envejecimiento acelerado y generalizado de las infraestructuras. En 2007, apenas el 14,2% de las infraestructuras públicas superaba las dos décadas de vida, proporción que ascendió al 24,2% en 2016 y que, de mantenerse el ritmo inversor actual, alcanzaría el 46,8% en 2030. "El deterioro es especialmente pronunciado en las infraestructuras hidráulicas, viarias y ferroviarias, que en 2030 tendrían más de la mitad de su stock con más de 20 años de antigüedad, llegando al 71,1% en el caso de las hidráulicas", señalan.

"Con el paso del tiempo, las infraestructuras se desgastan (depreciación). Si la inversión pública o privada cae o es insuficiente para cubrir ese desgaste, el valor real de ese stock de capital disminuye", añaden.

Más datos. Entre 2013 y 2022, la inversión realizada en infraestructuras públicas no fue suficiente para compensar la depreciación del capital existente en varios años. En términos agregados, habrían sido necesarios más de 17.000 millones de euros adicionales durante ese periodo para evitar que el stock comenzara a deteriorarse. De esta cifra (17.000 millones de euros) conviene señalar la inversión necesaria para los tipos de infraestructura: 5.500 millones de euros corresponden a las infraestructuras hidráulicas; 3.600 millones de euros corresponden a infraestructuras ferroviarias y 1.300 millones a infraestructura viaria.

Además, hay que tener en cuenta que, aunque el Gobierno presume de inversiones millonarias en alta velocidad, la realidad es otra. Tenemos muchos más pasajeros, muchos más trenes y una demanda que ha crecido exponencialmente, pero eso no significa que la infraestructura haya mejorado al mismo ritmo. Al contrario.

Así, "durante un periodo en el que la alta velocidad en España se ha consolidado como uno de los grandes referentes del transporte de pasajeros, el gasto por viajero ha caído de forma sostenida en los últimos 10 años" apuntan. Visto con cifras, mientras que el volumen de usuarios de alta velocidad, según el INE, ha crecido un 100,8% en el periodo 2015-2024, el gasto en mantenimiento por pasajero ha caído entre 2015 y 2024 un 27,5%. Es decir, aunque el uso de las infraestructuras se ha incrementado de manera notable, impulsado, entre otros factores, por la liberalización del sector y la entrada de nuevos operadores internacionales, el nivel de mantenimiento de las vías permanece anclado en cifras similares a las de hace diez años.