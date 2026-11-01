¿Quién paga si te queman el coche en unos disturbios? El Consorcio de Compensación de Seguros tiene la respuesta

La diferencia no es menor. Si alguien raya un vehículo, rompe una ventanilla o causa desperfectos de forma individual, la indemnización dependerá de las coberturas contratadas en la póliza. Un seguro a todo riesgo puede incluir estos daños, mientras que una póliza básica a terceros no suele cubrir los desperfectos propios del vehículo.

Pero el escenario cambia cuando las calles se convierten en escenario de violencia colectiva, con coches incendiados, contenedores ardiendo y comercios destrozados. En estos casos, la normativa contempla la posibilidad de que los daños se consideren consecuencia de un motín o tumulto popular. Es entonces cuando puede entrar en juego el Consorcio, una entidad pública que cubre determinados riesgos extraordinarios. No basta, sin embargo, con que se produzcan disturbios: es necesario que concurran las condiciones previstas en la normativa.

El seguro a terceros no deja necesariamente al conductor desamparado

Esta es la cuestión que muchos propietarios desconocen. Tener contratado únicamente el seguro obligatorio de responsabilidad civil no significa que el dueño de un coche quemado durante unos disturbios vaya a perderlo todo. Si el siniestro queda dentro de la cobertura de riesgos extraordinarios del Consorcio, también puede tener derecho a una indemnización aunque no disponga de una póliza a todo riesgo.

Eso sí, hay una condición fundamental: el vehículo debe contar con un seguro en vigor y deben cumplirse los requisitos de cobertura aplicables. El Consorcio no es una garantía universal para cualquier daño ni una ventanilla a la que acudir automáticamente cada vez que alguien destroza un automóvil. La calificación de los hechos y las circunstancias concretas del siniestro resultan determinantes.

La distinción importa también para evitar falsas expectativas. Si los daños proceden de un acto vandálico aislado y no están cubiertos por la póliza, el propietario podría quedarse sin indemnización por parte de su aseguradora. Si, por el contrario, se acredita un supuesto extraordinario cubierto legalmente, el Consorcio puede hacerse cargo conforme a sus reglas.

Fotografías, denuncia y comunicación del siniestro

Ante un coche calcinado o destrozado, la prioridad debe ser la seguridad. No merece la pena exponerse a una situación violenta para intentar salvar el vehículo o enfrentarse a los responsables. Una vez que no exista peligro, conviene fotografiar los desperfectos, conservar cualquier prueba disponible y recoger los datos de posibles testigos.

El siguiente paso es denunciar los hechos ante la Policía y comunicar cuanto antes el siniestro a la aseguradora. También es aconsejable consultar si procede presentar directamente la reclamación al Consorcio o tramitarla con ayuda de la compañía. La documentación del vehículo, la póliza, las fotografías y la información policial pueden resultar esenciales para acreditar los daños y esclarecer las circunstancias.

Hay una paradoja difícil de ignorar: quien deja su coche estacionado y cumple con sus obligaciones puede acabar pagando las consecuencias de la violencia ajena. El propietario no ha provocado los disturbios, pero puede perder un bien que necesita para trabajar, desplazarse o atender a su familia.

El Consorcio constituye una red de protección frente a determinados riesgos extraordinarios, pero no elimina todos los perjuicios ni garantiza que cualquier reclamación prospere. Por eso es importante conocer sus límites, mantener el seguro al día y actuar con rapidez cuando se produce un siniestro.

Y queda una cuestión de fondo: los responsables de incendiar coches y destruir propiedades no deberían desaparecer de la ecuación. Cuando se identifica a los autores, puede exigírseles responsabilidad por los daños causados, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan por las vías aseguradoras.

La conclusión es clara: si queman tu coche en unos disturbios, no des por perdido el dinero ni des por hecho que el seguro pagará. Documenta los daños, denuncia y consulta con tu aseguradora. El Consorcio puede ser la respuesta, pero la indemnización dependerá de que el caso encaje en los supuestos previstos por la ley.