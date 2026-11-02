Ana Pradillo, sobre convertir oficinas en viviendas: "Siempre va a ser más barato intervenir en un edificio existente"

La arquitecta Ana Pradillo ha defendido la conversión de oficinas, naves y locales vacíos en viviendas en una entrevista en Kilómetro Cero, de esRadio. La fundadora de Gualmo Studio ha explicado que "siempre va a ser más barato intervenir en un edificio a priori existente que levantarlo entero, en costes, en tiempo".

Y es que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los cambios de uso comercial a residencial.

Pradillo ha defendido la labor de los arquitectos superiores. Ha señalado que su postura "va a parecer una defensa de la profesión", aunque considera que la exigencia da garantías al proceso. "En definitiva tenemos formación estética, formación urbanística, formación de cálculo de estructuras, que los arquitectos técnicos no la tienen", ha afirmado.

No todos los edificios sirven

La arquitecta ha dejado claro que "no todos son susceptibles" de transformarse. Lo complicado, a su juicio, "no es tanto la parte técnica de solución del espacio, que para mí es la parte más sencilla", sino la normativa urbanística que ya fija cada solar. "Los usos del suelo te determinan qué edificios son o no transformables", resumió. Recordó también que "existen herramientas urbanísticas que pueden dejar también abierta la vía de transformación", como un plan especial.

Sobre quién impulsa estas operaciones, Pradillo ha comentado que "esto es a través de un promotor", que es "el que arriesga su capital y su dinero para transformar ese edificio", contrata al arquitecto y paga el ICIO y las tasas urbanísticas. "Entonces es riesgo de capital privado", ha dicho.

Ha agregado que desde hace dos o tres años la Comunidad de Madrid ha impulsado una herramienta por la que a terrenos municipales destinados a equipamiento se les ha permitido transformarlos en residencial de vivienda pública bajo el régimen de alquiler. Pradillo calculó que ha hecho estas transformaciones y proyectos de viviendas en dos municipios del entorno de la capital.

Naves y edificios de uso exclusivo

En las antiguas zonas industriales o logísticas, la arquitecta ha argumentado que la unidad de transformación será el inmueble completo: "Más que calles, serán edificios en uso exclusivo". La razón es la seguridad, por ejemplo frente a incendios. "Entonces tú no puedes tener un edificio que tres plantas sean industrial, dos oficinas, una residencial", señaló, por los problemas de evacuación y extinción.

Tampoco cree que haga falta derribar las naves. Cambiando la edificabilidad y con apoyo de la administración, aseguró, "con la estructura básica de la nave se podrá intervenir sin ningún problema y generar viviendas".

¿Pierden vida los barrios?

Sobre la hipótesis que apunta a que la conversión de locales en viviendas resta vida a los barrios, Pradillo ha aseverado que un local cerrado y sin uso le quita "más alma y seguridad al barrio" que darle una segunda vida. "No dejará de haber una ventana encendida, una puerta que entra y sale", ha apuntado. "Hay muchos edificios en zonas industriales, por ejemplo, cerrados", y también de oficinas por el teletrabajo. "Me parece súper interesante las transformaciones de los edificios y darles una segunda vida y una segunda oportunidad, porque creo que mejora la trama urbana, mejora los barrios y mejora las ciudades". A su juicio, estas obras fomentan "la aparición de vivienda en edificios que parcialmente ya están construidos".

Burocracia y falta de técnicos

Sobre las trabas del sector, Pradillo ha afirmado que "se ha vuelto inmensamente burocrático de cara a los propios proyectos y a la administración". Recordó los proyectos de su padre, que eran pequeños pero muy definidos, y ha explicado que "en los años 70-80 la construcción era buena". Por otra parte, ha criticado también la asimetría en los plazos: el técnico tiene solo diez días para contestar, mientras que "la administración tiene plazos interminables".

En cuanto al tiempo desde el proyecto hasta la entrega de llaves, ha rechazado que sean ocho o diez años: "Yo creo que podemos vender 18 meses que se terminarán transformando en 24". "Con la industrialización la cosa está cambiando mucho", ha dicho.