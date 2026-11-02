¿Cuánto dinero da el Kit Digital? Importes según tus empleados y lo que cubre para autónomos

El Kit Digital no da una cantidad igual para todos. El importe del bono depende del tamaño del negocio, medido por su plantilla, y va desde los 3.000 euros para autónomos y microempresas hasta los 29.000 para empresas de hasta 249 trabajadores. Esas cifras son las de las últimas convocatorias. Si se abre una nueva, sus bases podrán mantenerlas o cambiarlas.

Qué se paga con esos 3.000 euros

El bono no se cobra en efectivo. Se reparte entre soluciones de un catálogo, cada una con su propio tope. En el segmento III, la categoría que incluye el ordenador, llamada puesto de trabajo seguro, tenía un máximo de 1.000 euros y debía combinarse con otra solución del catálogo. En la práctica, muchos agentes la combinaron con una web profesional.

Así funcionó la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, que en 2025 entregó 3.500 ordenadores con su web correspondiente.

Lo que el bono no cubre

Hay tres costes que conviene conocer de antemano.

El IVA . La ayuda cubre la base imponible, no el impuesto. En régimen general, el IVA se deduce en la declaración trimestral y el efecto final es neutro. En recargo de equivalencia no se deduce, y en módulos la deducción está limitada, así que puede haber un coste.

. La ayuda cubre la base imponible, no el impuesto. En régimen general, y el efecto final es neutro. En recargo de equivalencia no se deduce, y en módulos la deducción está limitada, así que puede haber un coste. El valor residual del ordenador . Según Red.es, tras los 12 meses de servicio el agente informa del valor residual del equipo, que puede llegar al 15% del importe del acuerdo. Sobre un ordenador de 1.000 euros, como máximo 150 euros si quieres quedártelo.

. Según Red.es, tras los 12 meses de servicio el agente informa del valor residual del equipo, que puede llegar al 15% del importe del acuerdo. Sobre un ordenador de 1.000 euros, como máximo 150 euros si quieres quedártelo. El mantenimiento de la web a partir del segundo año. El primer año está incluido. Después, si quieres conservarla, toca pagar alojamiento y dominio.

La ayuda también tributa

El bono es una subvención y, como tal, se declara: en el IRPF si eres autónomo o en el impuesto de sociedades si tienes una empresa. Tu asesor sabrá cómo reflejarla.

¿Merece la pena?

Para un autónomo en régimen general, un ordenador profesional y una web con su primer año de mantenimiento por el coste de un posible valor residual es una cuenta que sale. Para quien está en módulos, conviene sumar el IVA antes de decidir.

Cómo saber cuánto te tocaría

Hoy no hay convocatoria abierta, pero la Orden TDF/39/2026 mantiene vivo el programa hasta agotar sus fondos. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso: revisan tu segmento y tu régimen fiscal con las condiciones anteriores y te avisan si se abre un plazo.