¿Dónde están las 1.500 viviendas de Casa 47 que prometió Sánchez?

Ha pasado más de mes y medio desde que, el 7 de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el "primer portal del parque público estatal de vivienda", bautizado como "Portal Casa 47", como la gran apuesta del Ejecutivo para solucionar el problema de la vivienda en nuestro país.

Así lo explicó el presidente durante la presentación: "Ese es el propósito de esta empresa, de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España que creamos hace unos meses transformando la antigua SEPES, para esa España que creamos también hace unos años y que hoy lanza este primer portal del Parque Público Estatal de Vivienda".

"1.500 viviendas a incorporar muy pronto"

"Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles. Y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Creo que es algo que hemos visto en el vídeo, y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo. Y lo hará, además, cada vez de manera mucho más intensa, con nuevas casas, con nuevos pisos disponibles cada trimestre. Gracias, por tanto, a Casa 47, cualquier persona podrá consultar de manera sencilla la oferta disponible, solicitar la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades y también, lógicamente, a sus posibilidades, con un procedimiento ágil y transparente para conocer en todo momento cómo avanza ese proceso de adjudicación", explicaba el líder socialista.

Sin embargo, aunque en la presentación se anunciaron 800 viviendas disponibles, lo cierto es que el portal se abrió con 638, y ninguna de ellas estaba en lugares como Madrid, Barcelona ciudad, Málaga, Sevilla, el País Vasco o Las Palmas. Ni una sola en Andalucía, Aragón, las Islas Baleares o Castilla-La Mancha. Y, más de mes y medio después, la oferta de viviendas disponibles sigue exactamente igual, tal y como se puede comprobar aquí.

Tampoco hay rastro de las 1.500 viviendas que el presidente anunció que se incorporarían "muy pronto", "repartidas por todo el territorio nacional". Cabe la posibilidad de que estén en el mismo lugar que el más de un millón de viviendas construidas en los últimos años del que Sánchez habló a David Broncano en su entrevista en La Revuelta, cuando en realidad se construyeron 726.126 viviendas durante toda la legislatura del líder socialista.

Quizá sea por el estrepitoso fracaso que está cosechando Casa 47 por lo que el Gobierno no le está dando demasiado protagonismo a este organismo, y menos aún en plena campaña electoral centrada en la vivienda. En ella, al PSOE le está pasando factura haber cargado tan duramente contra los propietarios cuando en sus filas hay multipropietarios como Mercè Perea (13 viviendas) o Alicia Vanoostende (10), y cuando la exportavoz del partido Montse Mínguez tenía como pareja a alguien que alquilaba hasta 30 pisos.

Así pues, no es solo que no se haya añadido ni una sola vivienda a las 638 que se ofertan desde hace casi dos meses, sino que tampoco hay rastro de las 1.500 que se iban a incorporar "muy pronto". El portal de Casa 47 se parece cada vez más a una de esas cortinas de humo que el Gobierno utiliza para salir del paso.