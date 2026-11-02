El absentismo crece un 51% con Sánchez y las bajas por enfermedad se disparan un 128%

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2026 nos han mostrado cómo el desempleo ha crecido en 95.900 personas entre el segundo y el tercer trimestre, mientras que el número de ocupados en el sector privado ha caído (−16.300) y el de ocupados en el sector público ha aumentado (+89.900).

Además, esta encuesta también nos permite ver cómo el número de ocupados que no trabajaron ni una sola hora en la semana de referencia ha vuelto a crecer, hasta alcanzar los 4,54 millones. Así se desprende de los últimos datos de la EPA del tercer trimestre, que recoge el siguiente gráfico:

El número de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia de la EPA fue de 4,541 millones en el tercer trimestre de 2026, frente a los 4,41 millones del mismo periodo del año anterior. Es decir, en un año hay 131.000 ocupados más que no trabajaron en la semana de referencia. Si comparamos el dato del tercer trimestre de 2018 (3,005 millones) con el del mismo periodo de 2026, vemos que esta cifra ha aumentado un 51,1%.

Hay que recordar que, entre los motivos por los que un ocupado no trabaja en la semana de referencia, el INE recoge los siguientes:

Vacaciones o días de permiso.

Permiso por nacimiento de hijo/a.

Enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Paro parcial por razones técnicas o económicas.

Regulación de empleo.

Huelga o conflicto laboral.

Otros motivos.

Alguien podría pensar que este absentismo (que no significa que el trabajador falte al trabajo porque le dé la gana) se debe a que, al tratarse de la temporada de verano, los trabajadores se toman sus días de vacaciones. Sin embargo, la realidad es que, entre el tercer trimestre de 2025 y el de 2026, el número de ocupados que no trabajaron por "vacaciones o días de permiso" se ha reducido, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico:

Entonces, ¿a qué se debe este incremento de más de 100.000 ocupados que no trabajaron en la semana de referencia de la EPA del tercer trimestre? Pues, fundamentalmente, a trabajadores que estaban enfermos, habían sufrido un accidente o estaban de baja por incapacidad temporal.

Si observamos el siguiente gráfico, podremos ver que prácticamente todo el incremento de este absentismo se debe a ocupados que no trabajaron por enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Así, en el tercer trimestre de 2025 el número de ocupados que no trabajaron por "enfermedad, accidente o incapacidad temporal" fue de 962.400, mientras que en el mismo periodo de 2026 ha sido de 1.087.200. Esto supone un incremento de 124.800 personas por este motivo, frente a los 131.000 que, como ya hemos visto, ha aumentado el total. Es decir, el 95% del incremento se explica por este motivo.

Por lo tanto, podemos concluir que, desde que gobierna Pedro Sánchez, el número de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia de la EPA ha crecido un 51,1%. Además, el absentismo relacionado con enfermedades, accidentes o bajas por incapacidad temporal tiene cada vez más peso: ha aumentado un 128,4% desde que gobierna el líder socialista.