El desastre de Sánchez con la vivienda: la competencia por alquilar se dispara un 405%

La actual crisis de vivienda se deja ver no sólo en el hecho de que cada vez hay un mayor número de hogares que compiten por una oferta de vivienda que es insuficiente, sino que cada vivienda que sale al mercado tiene una mayor cantidad de interesados que hace unos años, cuando el problema de la vivienda no era tan acusado.

En concreto, desde el tercer trimestre de 2018 hasta el mismo periodo de 2026, los anuncios de viviendas en alquiler publicados han pasado de tener una media de 8 contactos antes de darse de baja a tener 43 contactos de media, según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista. Esto supone que un incremento del 405% en ocho años, que coinciden plenamente con el tiempo que lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

Subidas de más del 1.000%

Este estudio, que se puede leer aquí, revela que la situación es aún peor en algunas capitales de provincia, donde el número de interesados por vivienda ha aumentado más de un 1.000%. Destacan Lérida, con un incremento del 3.036% (de 3 a 105 contactos); Tarragona, del 1.899% (de 6 a 125); Guadalajara, del 1.629% (de 8 a 137); Burgos, del 1.391% (de 3 a 52); Zamora, del 1.377% (de 3 a 37); Cuenca, del 1.079% (de 2 a 24); Huelva, del 1.059% (de 5 a 61), y Palencia, del 1.021% (de 3 a 33).

Las cinco capitales de provincia que menos se han visto afectadas por esta tendencia son Cádiz, con un incremento del 190% (de 8 a 23 contactos); Almería, del 261% (de 8 a 29); Madrid, del 318% (de 12 a 49); Sevilla, del 362% (de 7 a 32), y San Sebastián, del 372% (de 9 a 42).

El efecto negativo de las zonas tensionadas

Un aspecto llamativo que señala este informe es que ocho de las nueve capitales de provincia con el mercado declarado como "zona tensionada" que recoge el estudio (donde se limita el precio de los nuevos contratos) han sufrido un aumento superior al 500% desde 2018. Así, Lérida registra el ya citado aumento del 3.036%; Tarragona, del 1.899%; Gerona, del 827%; Bilbao, del 740%; Barcelona, del 714%; Vitoria, del 680%; La Coruña, del 596%, y Pamplona, del 569%.

En cambio, en otros grandes mercados donde no hay control de precios, el incremento no ha sido tan acusado. Es el caso de Madrid (318%), Sevilla (362%), Valencia (397%), Palma (418%), Málaga (446%) y Alicante (471%), todos ellos con subidas inferiores al 500%.

Barcelona sale peor parada que Madrid

Se hace inevitable la comparación entre Barcelona y Madrid, es decir, entre una ciudad declarada zona tensionada, donde se aplica el control de precios, y otra que no lo está. Pues bien, mientras que en Barcelona se ha pasado de 11 a 92 contactos por anuncio (un incremento del 714%), en Madrid se ha pasado de 12 a 49 (un 318%). Como vemos, la competencia por cada vivienda que sale al alquiler en Barcelona es muy superior a la de Madrid, lo que hace más difícil encontrar piso en la Ciudad Condal.

Por otro lado, si tomamos como referencia las provincias, las cinco donde más ha crecido la competencia son Lérida, con un incremento del 1.971%; Cuenca, del 1.299%; Burgos, del 1.292%; Zamora, del 1.141%, y Tarragona, del 1.008%, frente al 405% del conjunto de España. En el extremo opuesto se sitúan Baleares (221%), Santa Cruz de Tenerife (226%), Málaga (255%), Almería (258%) y Alicante (280%).

Así pues, tenemos una evidencia más de cómo encontrar un piso de alquiler para vivir se ha vuelto una tarea cada vez más complicada en los últimos ocho años. Cada vez hay más gente buscando piso sin que la oferta haya crecido en la misma proporción, lo que obliga a más familias a disputarse cada vivienda y encarece los alquileres.