El Gobierno aprobará este martes un paquete de ayudas para las víctimas del accidente de Urda

El Gobierno aprobará el próximo martes un decreto con ayudas económicas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La medida se abordará en la primera reunión del Consejo de Ministros desde el siniestro y estará acompañada de un informe del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre lo ocurrido.

Así las cosas, desde el Ejecutivo aseguran que, con estas medidas, el Gobierno pretende dar respuesta a las necesidades de las víctimas y sus familiares mediante un procedimiento extraordinario, similar al que ya utilizó tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero. De hecho, fuentes del Gobierno adelantan que será el propio Puente quien comparecerá después de la reunión para detallar tanto el contenido del informe como las ayudas previstas.

La decisión responde al adelanto que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su declaración del pasado jueves en Toledo, cuando aseguró que la Administración General del Estado, además de atender la emergencia y trabajar para esclarecer las causas del accidente, destinaría recursos económicos a las víctimas.

En este sentido, el Ejecutivo recurrirá a una fórmula similar a la utilizada en otras catástrofes para establecer las indemnizaciones y facilitar que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos judiciales ordinarios.

Así las cosas, cabe recordar que el Gobierno ya recurrió a un real decreto para establecer ayudas extraordinarias tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero en Córdoba. De este modo, nueve días después del siniestro, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por cada fallecido, mediante una combinación de ayudas directas y anticipos de los seguros correspondientes.

Entonces, el paquete de compensaciones contemplaba tres partidas de 72.000 euros cada una: una indemnización a fondo perdido, un anticipo del seguro de responsabilidad civil y otro correspondiente al seguro obligatorio. Así las cosas, estos fondos permitían adelantar a los familiares de cada víctima mortal una compensación económica sin necesidad de esperar a que concluyeran los procedimientos judiciales o se resolvieran todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad del accidente.

Por otra parte, cabe señalar también que el decreto aprobado tras el accidente de Adamuz también estableció compensaciones para las personas que habían sufrido lesiones corporales. En estos casos, las cantidades se determinaron de acuerdo con el baremo existente y variaban en función de la gravedad de las lesiones.

Concretamente, las ayudas oscilaban entre 2.400 euros para los casos de menor entidad y más de 84.000 euros para los de mayor gravedad. Además, el Gobierno estableció que las cantidades se abonaran en un único pago y estuvieran exentas de tributación.

Con todo, estas condiciones constituyen el precedente más reciente para el paquete de ayudas que el Consejo de Ministros pretende aprobar ahora para los afectados por el accidente de Urda. No obstante, el importe y las condiciones concretas de las nuevas ayudas deberán conocerse una vez que el Ejecutivo apruebe el real decreto.