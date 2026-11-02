El Gobierno creará una baja laboral especial para las víctimas de Urda y anticipará las indemnizaciones

El Consejo de Ministrios aprobará este martes un decreto con ayudas económicas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). En este sentido, durante su intervención en el foro World in Progress, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este paquete de ayudas tendrá una cuantía que duplicará la cobertura del seguro obligatorio de viajeros. Del mismo modo, el real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros incluirá también un mecanismo para adelantar el pago de las indemnizaciones y medidas específicas de atención a las víctimas.

La principal medida anunciada por el presidente del Gobierno es que las ayudas contempladas en el real decreto tendrán una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros. El paquete incorporará, además, un mecanismo específico para anticipar las indemnizaciones. De esta forma, el Ejecutivo pretende facilitar que los afectados puedan recibir por adelantado las cantidades que les correspondan, aunque Sánchez no ha concretado los plazos ni las condiciones para acceder a estos anticipos.

El presidente tampoco ha detallado durante su intervención las cantidades exactas que recibirá cada víctima. Esos aspectos deberán quedar recogidos en el real decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes.

Por otra parte, el segundo bloque de medidas anunciado por Sánchez contempla un procedimiento específico de incapacidad temporal para los afectados por el accidente. Al respecto, el presidente del Gobierno ha asegurado que este mecanismo permitirá ofrecer una "cobertura mejorada" a las víctimas. De este modo, el objetivo es adaptar la protección a las circunstancias derivadas del siniestro, si bien el dirigente socialista no ha precisado cómo se aplicará ni qué diferencias concretas tendrá respecto al procedimiento ordinario.

Asimismo, el decreto incluirá también la apertura de oficinas de atención integral y especializada en las comunidades autónomas donde residan los afectados. Estos puntos estarán destinados a ofrecer asistencia a las víctimas y centralizar la atención relacionada con las consecuencias del accidente.

El precedente de Adamuz

Con todo, Sánchez ha señalado que el esquema previsto para Urda se basa en el que el Gobierno ya puso en marcha después del accidente ferroviario de Adamuz. Así, el Ejecutivo traslada al siniestro de Urda este modelo basado en cuatro ámbitos: el refuerzo de las ayudas económicas, el anticipo de indemnizaciones, la cobertura específica por incapacidad temporal y la atención a las víctimas.

Así las cosas, la aprobación del real decreto está prevista para este martes en el Consejo de Ministros. Será entonces cuando se conozcan los detalles normativos del paquete y las condiciones concretas para acceder a las distintas medidas.

Cabe recordar que el Gobierno ya recurrió a un decreto para establecer ayudas extraordinarias tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero en Córdoba. De este modo, nueve días después del siniestro, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por cada fallecido, mediante una combinación de ayudas directas y anticipos de los seguros correspondientes.